Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par les costumes d’Halloween à gros budget, NellyLa Mo-Town Revue d’Atlanta, étoilée par les stars, fait le buzz sur les réseaux sociaux RihannaSavage X Fenty Vol. 4 défilés de mode, Tyler James Williams crachant du feu sur “Sway In The Morning”, les stars de “Black Panther : Wakanda Forever” brillent à chaque arrêt de presse, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Megan toi étalon la faisant revenir dans la série après avoir exercé une double fonction sur SNL.

Thee Stallion a rappelé à tout le monde qu’elle est bien plus que l’un des meilleurs rappeurs et artistes live du jeu. Dans son monologue d’ouverture, elle a parcouru son CV impressionnant et ses pseudonymes qui incluent Tina Snow, Hot Girl Coach, “THAT b *** h” et maintenant “Megan Thee (fille) qui a besoin de sommeil”.

Monologue d’ouverture de Megan Thee Stallion pour Saturday Night Live – #StallionNightLive pic.twitter.com/8iKHpRuljc — Accès aux étalons (@stallionaccess) 16 octobre 2022

Dans “Workout Class”, Megan a utilisé ses compétences de twerk de haut niveau pour diriger un cours de fitness en tant que “Sergent Cake” qui a promis d’obtenir “booty booty booty booty rockin’ partout” à temps pour Hottieween.

La classe body-positive comportait des modifications pour la forme physique à dos plat de ses deux assistants joués par Chloé Fineman et Heidi Gardner. Les petits chaussons comptent aussi !

Meg a également été stupéfaite par sa performance sur le thème de la reine du concours “Anxiety” extraite de son dernier album “Traumazine”.

Le contrôle de la respiration, la livraison et la chorégraphie étaient impeccables malgré la robe corsetée serrée de Megan et les paroles vulnérables.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine L’amour de l’Inde fournir de la chaleur avec JuJu et Poupée Kash nous vivre ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Brooke Valentin, Erica Fontaineet Jour Sulan alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.