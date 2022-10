Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Tu sais ce que c’est!

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par la première mondiale de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, la saison HBCU Homecoming revenant après une interruption de 2 ans, toute la vie de Kanye s’effondrant sous nos yeux, Nick Cannon attend UN AUTRE bébé, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Ashanti la faisant revenir dans la série après avoir traîné Irv Gotti dans de multiples entretiens.

Le chanteur, 42 ans, est apparu sur d’Angie Martinez Podcast IRL où elle a rompu son silence après avoir été traînée dans les médias pendant des semaines par un Irv Gotti bêtement désespéré, 52 ans.

Ashanti, qui a finalement pris la parole sur les commentaires d’Irv Gotti après des semaines de silence, a déclaré à Angie Martinez qu’elle avait vu “un peu” le documentaire Murder Inc. et a critiqué Irv pour avoir déprécié l’héritage de la maison de disques. “Je pense que le monde peut voir pourquoi [I didn’t particpate],” dit-elle.

“C’est très malheureux comment Irv a décidé de gérer son documentaire”, a déclaré le chanteur à Angie Martinez. « C’est un peu triste, vous savez, de voir un homme adulte se conduire de cette manière. J’ai l’impression que l’héritage de Murder Inc est tellement plus grand et nous avons accompli tellement de choses et fait une histoire incroyable et j’ai l’impression que la façon dont il l’a géré a terni et déprécié la marque… J’ai l’impression que nous avons tous travaillé si dur et pour vous être aussi égoïste de jeter de la boue sur le nom parce que vous pourriez avoir un chèque, j’ai l’impression que c’est tellement égoïste et c’est tellement dégradant.

Elle a également catégoriquement nié être sortie avec lui.

« Mettons cela au clair », dit Ashanti. ” se traitaient l’un de l’autre, mais Irv était-il mon petit ami ? Étais-je sa petite amie ? Jamais… Irv a eu plusieurs copines, donc je suis un peu confus par l’étiquette et la description” ajoutant qu’il en a fait “quelque chose de gros et ce n’est vraiment pas ça”. “Irv a carrément menti sur beaucoup de choses”, a poursuivi Ashanti. “C’est étrange. C’est très bizarre quand vous savez que vous mentez et que vous continuez à mentir. C’est là que ça devient un peu effrayant et un peu mental.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Rubis Rose fournir de la chaleur avec Chaney Jones et Shenseea nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de K. Michelle, Rackz moelleuxet Yasmine López alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.