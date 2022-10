Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Ashantile dernier meurtre d’âme au paradis, Maman Joyce tirant une autre série de coups de feu sur son gendre Todd Tucker, Huissier sérénade Issa Rae dans sa résidence animée de Vegas, Kanye perdre ce qui reste de son esprit en temps réel, “College Hill: Celebrity Edition” revient pour une autre saison, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Caresha faisant son retour dans la série après avoir annoncé qu’elle rejoignait la saison 2 de la série à succès Starz “BMF”.

L’aspirante “Black Oprah” a partagé la nouvelle avec une photo d’elle-même dans une scène de la première saison à venir en janvier 2023.

“Fier d’annoncer que je serai sur #BMF Saison 2 en janvier sur Starz @bmfstarz”, a-t-elle légendé sous le message.

Les fans de l’émission peuvent également s’attendre à Mo’Nique faire une apparition dans la série.

“BMF” est basé sur l’histoire vraie de Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest T” Flenory – deux frères de Detroit qui ont créé le plus grand réseau national de distribution de médicaments de l’histoire américaine et l’ont dirigé pendant 22 ans sans précédent.

La série populaire est produite par Curtis “50 Cent” Jackson aux côtés de showrunner, producteur exécutif, écrivain et natif de Detroit Randy Huggin.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine L’amour de l’Inde fournir de la chaleur avec Rubis Rose et Minou chinois nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Joie Chavis, Bérénice Burgoset Alexis Sky alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.