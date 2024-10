Votre pomme de douche et votre brosse à dents regorgent de virus. Mais pas de panique : ces microbes pourraient sauver des vies

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





Les environnements chauds et humides de votre pomme de douche et de votre brosse à dents constituent le terrain idéal pour microbeset une nouvelle étude a identifié des centaines de virus qui y vivent, montrant la vaste biodiversité que l’on trouve dans une maison moyenne.

Ces virus, cependant, ne sont pas du genre à vous transmettre le rhume ou la grippe (ou pire). Appelé bactériophagesou phages en abrégé, ils sont l’ennemi naturel des bactéries. Chaque minuscule phage en forme de trépied a évolué pour chasser, attaquer et engloutir une espèce bactérienne spécifique.

« Le nombre de virus que nous avons trouvés est absolument incroyable », a déclaré Erica Hartmann, professeure agrégée à la McCormick School of Engineering de l’Université Northwestern qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. « Nous avons découvert de nombreux virus que nous connaissons très peu et bien d’autres que nous n’avions jamais vus auparavant. Il est étonnant de constater à quel point la biodiversité inexploitée se trouve tout autour de nous.

Des chercheurs de l’université ont étudié des échantillons de biofilm – les communautés de micro-organismes ressemblant à de la colle attachées à une surface – à partir de 34 brosses à dents et 92 pommes de douche pour parvenir à leurs conclusions, publiées mercredi dans la revue Frontières des microbiomes.

Ils avaient déjà collecté les échantillons d’une étude précédente portant sur les types de bactéries vivant dans ces objets que nous utilisons quotidiennement.

« L’une des choses que nous avons commencé à faire est, à partir de ces mêmes types d’échantillons, d’examiner non seulement quelles bactéries sont présentes, mais également quels bactériophages », a déclaré Hartmann à CNN.

Les bactériophages sont déjà utilisés dans des essais cliniques comme solution potentielle au problème croissant de la résistance aux antibiotiques. En infectant et en se répliquant à l’intérieur d’une bactérie hôte, les phages pourraient tuer les agents pathogènes et constituer la base de nouveaux médicaments pour traiter les superbactéries ou les superbactéries résistantes aux antibiotiques.

« Il existe également un intérêt pour la conception de médicaments peut-être plus sophistiqués, de sorte qu’au lieu de prendre un antibiotique à large spectre et d’anéantir tout votre microbiome, vous puissiez prendre ce médicament qui n’affecterait que l’agent pathogène et laisserait le reste de votre microbiome intact. « , a déclaré Hartmann.

Rien qu’aux États-Unis, plus de 2,8 millions d’infections résistantes aux antimicrobiens surviennent chaque année, tandis que l’Organisation mondiale de la santé considère ce problème comme l’une des plus grandes menaces mondiales pour la santé publique, car il pourrait rendre les traitements médicaux standards comme la chirurgie, les césariennes et la chimiothérapie beaucoup plus importants. plus risqué.

En séquençant l’ADN de la bactérie, puis en examinant les phages correspondants à l’aide de « analyses informatiques assez compliquées », les chercheurs « ont pu nous en dire énormément sur ce qu’il y a réellement dedans », a déclaré Joe Parker, chercheur principal à l’Institut. du Royaume-Uni Centre national d’innovation en biofilms, qui n’a pas participé à l’étude.

Au total, les chercheurs affirment avoir identifié 614 virus différents sur les échantillons, même si Hartmann a ajouté qu’il y en avait probablement beaucoup plus, puisque presque chaque échantillon contenait une constellation unique de microbes.

Parker note que les chercheurs ont probablement identifié « un minimum de 22 virus bactériens (phages) différents dans ces échantillons et… selon l’endroit où vous tracez la limite en termes de croyance à l’analyse des données, qui est un modèle informatique, il pourrait y en avoir plus de 600 différents ». types de phages.

Sur les pommes de douche, de nombreux microbes provenaient de sources d’eau, tandis que ceux présents sur les brosses à dents provenaient d’un mélange de la bouche humaine et de l’environnement.

« Il existe une énorme diversité microbienne. Et pour chaque bactérie, il y a potentiellement des dizaines, des centaines, voire des milliers de virus qui l’infectent », a déclaré Hartmann, soulignant que les virus mutent également très rapidement.

Elle a émis l’hypothèse qu’une bactérie présente dans votre bouche pourrait se transférer sur votre brosse à dents, emportant avec elle ses virus – et ceux-ci pourraient continuer à évoluer sur la brosse à dents.

« Il est donc possible qu’il existe des virus qui sont fondamentalement endémiques à votre brosse à dents et que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur terre », a-t-elle déclaré. « Nous ne le savons pas, ce n’est qu’une hypothèse qui pourrait expliquer l’énorme variété. »

Même si l’idée que nos maisons abritent autant de petites créatures peut sembler troublante, Hartmann estime que nous devrions apprendre à apprécier nos petits invités.

« Les microbes sont partout tout le temps… Nous ne serions pas capables de digérer nos aliments ou de repousser les infections si nous n’avions pas nos microbes », a déclaré Hartmann. « Même si nous pouvons initialement réagir avec un petit facteur de dégoût, je pense qu’il est vraiment important d’aborder le monde microbien avec un sentiment d’émerveillement et de curiosité, car ce sont en réalité des choses qui font énormément de bien et recèlent potentiellement un énorme potentiel de développement. biotechnologie. »