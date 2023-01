Votre poids pourrait modifier l’effet de la vitamine D sur la santé

Les chercheurs ont décidé de creuser un peu plus dans les données. Ils ont examiné environ 16 500 participants qui ont fourni des échantillons de sang au début de l’essai et près de 3 000 qui ont donné des échantillons de sang de suivi deux ans plus tard.

Les chercheurs ont découvert que des signes de métabolisme de la vitamine D étaient observés chez tous les participants, quel que soit leur poids, mais étaient beaucoup moins importants chez les personnes en surpoids ou obèses.

“Il a été démontré que la vitamine D réduit le risque d’ostéoporose et d’autres maladies chroniques”, a déclaré Emma Laing, directrice de la diététique à l’Université de Géorgie et porte-parole nationale de l’Académie de nutrition et de diététique.

Les scientifiques ont suggéré quelques moyens qui pourraient rendre la supplémentation en vitamine D moins efficace chez les personnes au corps plus gros, a noté Laing. “Comme la vitamine D est une vitamine liposoluble, il est possible que les personnes ayant des niveaux plus élevés de tissu adipeux stockent plus de vitamine D dans ces tissus, donc moins est détectable dans le sang. Une autre hypothèse est que le tissu adipeux supprime les enzymes et les récepteurs responsables de l’efficacité de la vitamine D dans l’organisme », a-t-elle déclaré.