Le « Jiu-jitsu biologique » offre du jab pour « reprendre nos vies »

Les résidents des foyers de soins et leurs aidants devraient être les premiers à recevoir le nouveau vaccin contre le coronavirus Pfizer, selon les conseils officiels. À moins que vous n’ayez été assis silencieusement dans une garde-robe sombre toute la journée, vous savez que le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver un vaccin Covid-19, qui sera disponible « à partir de la semaine prochaine ». Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, qui conseille les ministres, a déclaré que les vaccins devraient être une priorité pour les personnes âgées et les agents de santé. Le groupe a publié sa liste de l’ordre de distribution du vaccin. Lisez la suite pour plus de détails. Le responsable du régulateur qui a approuvé le vaccin Pfizer et BioNTech a déclaré qu ‘ »aucun coin n’avait été coupé » dans l’évaluation de sa sécurité. Voici un compte rendu d’un briefing de Downing Street par les scientifiques. Il peut sembler qu’il y a beaucoup à prendre en compte avec les nouvelles sur les vaccins. Sarah Knapton Les questions et réponses devraient répondre à vos questions.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street ce soir, Boris Johnson a déclaré que la nation « ne se reposait plus sur le simple espoir que nous puissions revenir à la normale, mais sur la connaissance sûre et certaine … que nous pouvons reprendre nos vies », ajoutant que les scientifiques avaient performé un « Jiu-jitsu biologique pour retourner le virus sur lui-même ». Matthew Lynn explique pourquoi il pense que les travailleurs et les régions de grande valeur devraient d’abord recevoir le vaccin. Pendant ce temps, Ross Clark explique pourquoi, pour vraiment faire bouger l’économie, le gouvernement devrait donner la priorité aux Londoniens du secteur privé pour le vaccin. Avec la nation sous le choc du passage du verrouillage au système de niveaux régionaux, Patrick O’Flynn analyse pourquoi cette brillante percée vaccinale est arrivée au moment idéal pour la Grande-Bretagne et le Premier ministre.

Files d’attente à partir de 5h du matin alors que les magasins rouvrent dans « Wild Wednesday »

Les magasins, les gymnases et les pubs ont rouvert avec l’entrée en vigueur du nouveau système de niveaux en Angleterre, certains détaillants étant submergés par ce qu’on a appelé le « mercredi sauvage ». Alors que le verrouillage national prenait fin, des acheteurs ont été vus faire la queue devant les magasins d’Oxford Street et de Birmingham dès 5 heures du matin dans le but de faire des achats de Noël. Voici une galerie de Britanniques profitant de leur nouvelle liberté de verrouillage et, avec Debenhams vendant son stock restant avant sa fermeture définitive, voici un guide pour magasiner efficacement les ventes de clôture.

Tyson Fury dit à la BBC de l’assommer de SPOTY

Tyson Fury a exhorté la BBC à le retirer de la liste des finalistes du prix de la personnalité sportive de l’année et a appelé ses fans à ne pas voter pour lui. Fury, le champion du monde des poids lourds WBC, était l’un des six noms présélectionnés pour le prix annuel, qui sera présenté le 20 décembre. Découvrez pourquoi il est contre sa nomination. Pendant ce temps, Sir Andy Murray, triple vainqueur, a déploré le manque de femmes reconnues par le prix. Lire son entretien avec Guy Kelly.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Viande de laboratoire approuvée | Singapour a donné le feu vert à la start-up américaine Eat Just pour vendre sa viande de poulet cultivée en laboratoire, ce qui, selon l’entreprise, est la première approbation réglementaire au monde pour la viande dite propre qui ne provient pas d’animaux abattus. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: Trump « demande le pardon de sa famille »

Donald Trump aurait discuté du pardon préventif de ses trois enfants aînés et de son gendre pour les protéger d’éventuelles poursuites après son départ. Le président aurait dit à son entourage qu’il craignait que l’administration de Joe Biden ne cible sa famille afin de se venger de M. Trump. Lisez la suite pour plus de détails.

Entretien du mercredi

« La BBC a une diversité de tout sauf des opinions »