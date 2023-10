« Votre peuple est-il mort ? Bien.’ Un célébrant pro-palestinien est le pire de l’humanité – Twitchy

Nous avons fait état d’un certain nombre de rassemblements et de déclarations pro-palestiniens tenus dans les universités, les ambassades et dans les rues. Nous ne comprenons toujours pas ce qu’Israël a fait qui permettrait de massacrer des centaines d’Israéliens innocents. Oh, c’est la « décolonisation ». Faire du parapente dans un festival de musique et ouvrir le feu est donc acceptable ? Des corps en feu ? Décapitation ?

Les gens du monde entier célèbrent cette grande victoire du Hamas, tout comme cette jeune femme à Londres :

« Votre peuple est-il mort ? » – « oui » – « oh, bien. Sont-ils morts ?, aww, bien » Londres, hier soir. pic.twitter.com/J8fQPTPurL – Yonatan יונתן #AdoptIHRA (@__jacker__) 10 octobre 2023

Qu’est-ce qui ne va pas avec le cerveau des gens ? De quelle propagande ont-ils été nourris à propos d’Israël ? Eh bien, le même genre de message que la représentante Rashida Tlaib publie continuellement sur Twitter à propos de l’État d’apartheid en Israël. Beaucoup de gens font de grands efforts pour rendre l’attaque terroriste moralement acceptable. Et puis il y a l’inquiétude concernant la réponse « disproportionnée » d’Israël. C’est puéril à dire, mais c’est le Hamas qui a commencé. Ils voulaient cette guerre et ils l’obtiennent.

J’applaudis la retenue de celui qui l’a filmée. — 🕷️HildegardP 🇺🇦 (@HildegardP) 10 octobre 2023

Le seul et unique @israel_advocacy – Yonatan יונתן #AdoptIHRA (@__jacker__) 10 octobre 2023

Les réseaux sociaux ont déformé les êtres humains. –David Baddiel (@Baddiel) 10 octobre 2023

En voici davantage sur Londres, dont le maire a exprimé son inquiétude quant à une augmentation des crimes haineux en raison de l’attaque.

Hier soir, une foule hurlante de partisans du Hamas a pourchassé un Juif dans les rues de Londres. Il est honteux que ces animaux ne soient pas seulement libres de célébrer le massacre de 1 000 Juifs, mais qu’ils soient également libres d’intimider les Juifs britanniques. Restez en sécurité, les gens. pic.twitter.com/JL7p2EUDcN – Mouvement de défense d’Israël (@israel_advocacy) 10 octobre 2023

C’est Londres multiculturelle.

Quel-est son nom? -bbkr82 (@bbkr82) 10 octobre 2023

J’espère que nous le saurons en temps voulu – Yonatan יונתן #AdoptIHRA (@__jacker__) 10 octobre 2023

Elle publiera fièrement sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Quelle méchante jeune femme. Elle ne semble ni musulmane ni palestinienne. Comment est-elle devenue ainsi ?

Est-ce une jeune femme sans racines, mal achetée, qui a trouvé une « cause » qui autorise et affirme son comportement sans mère ?

Peut-être l’éducation, les médias et les contacts sociaux. — Gaucher. 🇫🇷 (@leftie0) 10 octobre 2023

Je lui donnerai jusqu’à minuit avant que tout le monde connaisse son nom et que tous ses réseaux sociaux soient supprimés. -Paul (@TbdPaul) 10 octobre 2023

Horrible. Ces gens sont horribles. – sceptiquePhil (@scepticalPhil) 10 octobre 2023

Le masque est enlevé. -Squiggly McDoodlekins (@cardstockdoodle) 10 octobre 2023

Elle devrait être identifiée. Elle est si fière de sa soif de sang qu’elle devrait être reconnue pour cela. -Gabrielle (@Gabrielle48602) 10 octobre 2023

Comme nous l’avons dit, elle publiera sa vidéo (pourquoi la tourner autrement ?) pour connaître les vues et peut-être que nous retrouverons ses comptes sur les réseaux sociaux.

