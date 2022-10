Votre patron vous suit-il pendant que vous travaillez ? Certains Canadiens sont sur le point de découvrir

Si vous passez plus de temps sur YouTube que sur Excel pendant votre journée de travail, il existe un logiciel qui peut vous signaler comme “improductif” et envoyer cette activité à votre patron. C’est la nouvelle réalité alors que le travail à distance est en augmentation, ce qui oblige de plus en plus d’employeurs à surveiller les employés pour voir s’ils se relâchent.

Près de la gare Union du centre-ville de Toronto, un important centre de navettage, des travailleurs comme Fariha Chowdhury disent qu’ils aimeraient savoir si leurs actions sont surveillées.

“C’est techniquement comme être espionné. Il est donc dans votre droit de savoir si cela se produit”, a déclaré Chowdhury.

Mustafa Kobari dit que les entreprises qui se tournent vers ces solutions logicielles peuvent s’engager sur une pente glissante : “Où cela s’arrête-t-il ? C’est un peu inquiétant.”

Certains travailleurs canadiens sauront désormais s’ils sont suivis. À compter de mardi, les employeurs ontariens comptant 25 employés ou plus seront tenus d’avoir une politique de surveillance électronique, et ils auront 30 jours pour divulguer l’information au personnel.

Cela fait partie de la Loi sur le travail pour les travailleurs, et cela fait de la province la seule au Canada à avoir une législation sur la surveillance des employés. Le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique exigent que les employeurs divulguent la collecte de données en vertu des lois sur la protection de la vie privée.

Un pas vers la transparence

Alors que la pandémie de COVID-19 a entraîné des fermetures et forcé les employés à travailler à domicile en masse, de nombreux employeurs ont mis en place des systèmes de surveillance électronique sans alerter leur personnel, a déclaré Mackenzie Irwin, avocat en droit du travail chez Samfiru Tumarkin LLP à Toronto.

La législation ontarienne s’applique à tous les employés utilisant des appareils fournis par l’entreprise, que l’employeur suive le GPS d’un chauffeur de camion de livraison ou les courriels d’un employé de bureau.

Irwin a déclaré que les nouvelles règles sont un bon premier pas vers la transparence. “Une fois que nous saurons ce qu’ils font réellement, nous aurons une meilleure idée de savoir si ces systèmes de surveillance enfreignent une autre législation.”

Mais elle a dit qu’il y avait encore du travail à faire parce que la législation ne donne pas réellement aux employés de nouveaux droits à la vie privée ou ne fait pas grand-chose pour décourager les employeurs d’une surveillance trop intrusive. Pourtant, Irwin a déclaré qu’elle s’attend à ce que les employés prennent position s’ils se sentent mal à l’aise une fois qu’ils découvrent à quel point ils sont surveillés.

“Ils vont repousser cela”, a-t-elle déclaré.

Suivi des employés accéléré en raison de la pandémie

Bien qu’il soit difficile de déterminer combien d’entreprises utilisent un logiciel de suivi des employés, la surveillance du lieu de travail « s’est accélérée et étendue » au Canada pendant la pandémie, selon un rapport du Cybersecure Policy Exchange à l’Université métropolitaine de Toronto.

Les entreprises technologiques Time Doctor, Hubstaff et Teramind ne sont que quelques-unes qui voient une demande croissante pour leur logiciel de surveillance – qui enregistre les frappes, écoute les appels téléphoniques et prend même des captures d’écran toutes les 10 minutes.

Eli Sutton, vice-président des opérations mondiales chez Teramind, basé aux États-Unis, a déclaré que ses clients vont des cabinets d’avocats et des sociétés de télécommunications au gouvernement et au secteur des soins de santé. Au Canada, la société compte actuellement environ 300 clients actifs et 150 autres se sont inscrits pour un essai.

“Même le premier jour de la pandémie, nous avons constaté une augmentation de trois à quatre fois le trafic habituel sur le site Web”, a-t-il déclaré. “Nous avons certainement constaté une augmentation significative de l’intérêt pour les solutions de surveillance des employés.”

Le logiciel de surveillance des employés Teramind peut montrer quelles activités un employeur juge improductives. (Téramind)

Sutton a déclaré que ses clients employeurs souhaitaient surveiller les employés pour la sécurité afin d’empêcher les informations de quitter l’organisation, et pour la productivité, afin de comprendre comment les employés passent leur temps lorsqu’ils travaillent à distance.

“Disons qu’une tâche particulière devrait prendre entre 30 minutes et une heure. S’ils voient qu’un utilisateur travaille sur cette tâche pendant plus de deux heures, ils peuvent en fait suivre et voir quelles actions il a prises pour cette tâche, puis les aider à être plus productifs avec leur temps », a-t-il déclaré.

Mais Sutton convient qu’il appartient aux employeurs de fixer des limites pour utiliser efficacement la technologie et de ne pas se concentrer uniquement sur les actions d’un employé. “Vous ne voulez certainement pas l’utiliser sous forme de microgestion… Il s’agit davantage de l’objectif final, pas tant de ce qu’ils font à chaque seconde de la journée.”

L’utilité du suivi est sujette à débat

Certains détracteurs des logiciels de surveillance des employés affirment qu’il ne s’agit en fait pas d’une représentation précise des performances des employés, car ils ne capturent pas d’autres tâches pouvant être utiles aux employeurs, telles que parler à des collègues et encadrer des collègues.

Si les employés craignent d’être suivis, ils peuvent commencer à rejeter ces activités pour protéger leur productivité, a déclaré Valerio De Stefano, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l’innovation, le droit et la société à la Osgoode Hall Law School de Toronto.

Les entreprises pourraient mieux s’en tirer en évaluant les travailleurs sur la base de la production, a-t-il déclaré, plutôt que sur le temps qu’ils consacrent à des activités que l’ordinateur marque comme du travail. Sinon, les logiciels de surveillance des employés peuvent souvent finir par être contre-productifs, a déclaré De Stefano.

“Les gens, lorsqu’ils savent que ces systèmes sont en place, passent beaucoup plus de temps à essayer de jouer avec le système plutôt qu’à se concentrer réellement sur le travail.”