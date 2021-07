Votre patron vous espionne au travail ? Logiciels et appareils de surveillance secrets à surveiller

Vous êtes-vous déjà demandé si votre patron vous espionnait au travail, en utilisant des logiciels et des appareils de surveillance secrets ?

Selon les données trouvées dans une étude récente de StandOut CV, une entreprise sur cinq utilise activement (ou a l’intention d’utiliser) un logiciel de surveillance des employés.

De nombreux appareils n’indiquent pas clairement si les mesures de suivi restent activées pendant les jours de congé des travailleurs Crédit : Alamy

Ce chiffre devrait augmenter, car les organisations proposent de plus en plus à leurs employés un travail à distance flexible ou à temps plein.

Les programmes les plus couramment utilisés – environ 95 pour cent – sont ceux qui suivent le temps et les activités d’un employé au travail, souvent par le biais d’auto-déclarations ou sous la forme d’un suivi des activités.

Un autre 75 % des moniteurs analysés offraient une forme de « suivi de l’activité et de l’utilisation », tandis qu’une grande partie des meilleurs moniteurs des employés enregistraient des captures d’écran des ordinateurs de bureau des employés.

Alors que de nombreux trackers suggèrent qu’ils ne sont actifs que dans des délais définis ou s’ils sont déclenchés par une action particulière, on en sait généralement peu plus dans ce domaine.

De nombreux appareils n’indiquent pas clairement si les mesures de suivi restent activées, si quelqu’un se connecte à son appareil de travail pour un usage personnel les jours de congé.

Alors qu’une blague courante sur le travail à domicile est la nécessité de pousser sa souris ou d’appuyer sur des touches pour « sembler » fonctionner, la recherche affirme qu’un peu plus de la moitié – 59 % des moniteurs d’employés – rassemblent et rendent compte des mouvements du clavier et de la souris.

Cependant, un autre 44 pour cent signalent des frappes au clavier.

En plus de ces points de surveillance « principaux », plusieurs des meilleurs logiciels analysés se sont avérés rassembler et fournir des formes de mesures de productivité encore plus potentiellement invasives.

Les données de StandOut CV affirment que près d’un moniteur sur 10 (9 %) peut accéder au microphone de votre appareil afin d’enregistrer ce qui se passe pendant les appels.

Et 22% des outils de surveillance et logiciels analysés ont pu accéder aux enregistrements vidéo et caméra.

Les différents logiciels de surveillance sont souvent commercialisés comme un moyen d’augmenter la productivité générale et d’empêcher les employés de « surmener » Crédit : Alamy

Le logiciel de vidéoconférence Zoom aurait une fonction de suivi de l’attention qui peut alerter les hôtes si vous détournez le regard pendant une réunion Crédit : Alamy

Plus inquiétant encore, 47% des outils et logiciels ont permis aux employeurs d’utiliser des «modes furtifs», empêchant les employés de voir leur présence sur les appareils.

Le logiciel est souvent commercialisé comme un moyen d’augmenter la productivité générale et d’empêcher les employés de « surmener ».

Mais des employeurs sans scrupules peuvent également détourner des applications apparemment « sûres » – comme Slack – pour espionner les travailleurs.

Le logiciel de visioconférence Zoom dispose d’une fonction de suivi de l’attention qui peut alerter les hôtes si vous détournez le regard pendant une réunion, peut-être parce que vous ne faites pas attention.

Dans un autre empiètement sur les droits des travailleurs, Amazon a créé l’année dernière un nouveau système de caméras de sécurité qui aide les patrons à vérifier si vous portez un masque facial et si vous suivez les règles de Covid au bureau.

Selon le TUC, l’intelligence artificielle joue de plus en plus un rôle dans les décisions de licenciement.

Une autre préoccupation entre en jeu avec la transparence des données de localisation – avec près d’un sur cinq (19 pour cent) des meilleurs logiciels et appareils de surveillance des employés enregistrant et partageant des données GPS.

Andrew Fennell, directeur de StandOut CV, commente : « Avec le travail à domicile qui gagne en popularité à long terme, il est préoccupant qu’autant d’outils que nous avons analysés puissent fournir aux employeurs et aux gestionnaires des informations audio, visuelles et textuelles privées. »

« Pour assurer la sécurité des personnes, nous vous recommandons de consulter votre manuel de l’employé pour obtenir des informations sur les politiques de surveillance des entreprises, afin de comprendre ce qu’elles collectent (ou ne collectent pas).

De plus, en règle générale, sur la base des résultats de notre analyse, les gens devraient chercher à séparer leur travail des appareils personnels et l’utilisation personnelle des appareils de travail.