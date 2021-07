Votre patron PEUT vous licencier si vous ne vous faites pas vacciner, prévient un expert juridique alors que le fondateur de Shake Shack, Meyers, dit que les convives ont besoin d’un vaccin

Un expert JURIDIQUE a averti que les patrons étaient dans leur droit de licencier le personnel s’ils ne recevaient pas le vaccin – car le magnat des restaurants Danny Meyer a annoncé que le personnel et les convives de ses restaurants devaient être piégés.

Le fondateur de Shake Shack, Meyer, a confirmé jeudi que les vaccinations contre le Covid-19 étaient obligatoires pour le personnel et les clients.

Le restaurant Danny Meyer a décidé que les travailleurs et les clients devaient être vaccinés car il se sentait responsable de « prendre soin de notre équipe et de nos invités » Crédit : Getty

De nombreuses entreprises américaines et certaines agences gouvernementales fédérales exigent que les employés soient entièrement vaccinés ou ils pourraient être licenciés Crédit : AFP

« C’est la chose la plus logique que j’aie jamais vue », a déclaré l’imprésario du restaurant lors d’une interview sur CNBC.

« Je ne suis pas un scientifique, mais je sais lire les données et ce que je vois, c’est qu’il s’agit d’une crise de personnes qui n’ont pas été vaccinées, et je ressens une forte responsabilité, de notre part en tant que chefs d’entreprise, de prendre soin de notre équipe et nos invités, et c’est ce que nous faisons.

Et l’un des plus grands systèmes de santé du Texas, Baylor Scott & White, a donné à tout le personnel une date limite stricte du 1er octobre pour se faire vacciner complètement ou risquer de licencier – avec un avocat du travail de premier plan disant que l’entreprise peut licencier le personnel non conforme.

« Avec l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 en raison de la variante Delta hautement contagieuse et le début de la saison de la grippe qui approche à grands pas, nous pensons que le moment est venu de passer à l’étape suivante pour parvenir à une main-d’œuvre entièrement vaccinée », Baylor Scott & White expliqué dans un communiqué de presse, selon WFAA.

Il a ajouté: «La variante Delta est la souche la plus contagieuse et la plus dangereuse que nous ayons vue à ce jour, entraînant une augmentation exponentielle des taux de maladie grave et d’hospitalisation.

« L’écrasante majorité de ces cas sont parmi les non vaccinés. »

Trois des vaccins les plus courants sont Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson, qui continuent d’être administrés en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence plutôt que d’obtenir l’approbation complète de la FDA.

Seuls les employeurs, les prestataires et les bénévoles qui demandent une exemption peuvent se soustraire à la politique de vaccination.

Si un employé veut essayer de se retirer, il vaut mieux avoir une preuve à portée de main.

« Il y a deux exceptions », a déclaré Rogge Dunn, un avocat du travail chevronné du groupe Rogge Dunn à Dallas.

« L’une est une croyance religieuse sincère et la deuxième est que si quelqu’un a un handicap tel qu’il aurait une réaction indésirable à un vaccin. »

L’annonce de mercredi par Baylor Scott & White Health – intervient alors que l’État et le pays sont aux prises avec une autre vague de propagation pandémique dirigée par la variante Delta extrêmement contagieuse.

Les grandes entreprises technologiques ont déjà tracé la ligne sur les vaccins Covid.

Les campus de Facebook et de Google ne seront ouverts qu’à ceux qui sont vaccinés, a rapporté CNN.

La société de réseautage social Twitter, le pilier du covoiturage Lyft ainsi que le géant du film en streaming Netflix interdisent les acteurs et l’équipe non vaccinés de ses productions et bureaux.

Parmi les autres leaders de l’industrie américaine qui édictent la loi Covid et répertoriés par le point de vente, citons : le détaillant Saks Fifth Avenue, les sociétés financières Blackrock et Morgan Stanley et le PDG du Washington Post ont informé les employés que la vaccination Covid-19 est « une condition d’emploi ». «

Le président Joe Biden a également fait savoir que les employés fédéraux et les sous-traitants sur place doivent prouver qu’ils sont vaccinés et exempts de Covid-19.

« Si vous voulez faire des affaires avec le gouvernement fédéral, faites vacciner vos travailleurs », a déclaré Biden lors d’une déclaration de la Maison Blanche jeudi, selon The Hill.

Lundi, le ministère des Anciens Combattants est devenu le premier organisme fédéral principal à exiger de ses travailleurs de la santé qu’ils reçoivent des vaccins contre le Covid-19.

Le Dr Mark Casanova, qui travaille chez Baylor Scott & White Health, appuie le mandat.

« Le moment était venu pour Baylor Scott & White de prendre cette décision, et je soupçonne que d’autres vont probablement emboîter le pas bientôt », a déclaré Casanova à la WFAA.

La décision de garantir que tous les employés sont protégés contre la maladie intervient après une annonce du 1er avril par l’hôpital méthodiste de Houston qui a mis en place une politique informant tous les employés de se faire vacciner avant le 1er juin.

De nombreux employés ont intenté une action en justice, affirmant qu’ils étaient injustement utilisés comme sujets humains.

La plaignante s’appelait Jennifer Bridges et 116 collègues avaient intenté une action en justice pour bloquer les injections forcées.

Dans le rejet du procès de Bridges le 12 juin, la juge de district américaine Lynn Hughes a écrit: «Methodist essaie de faire son travail de sauver des vies sans leur donner le virus COVID-19.

« C’est un choix fait pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de leurs familles. Bridges peut librement choisir d’accepter ou de refuser un vaccin COVID-19 ; pourtant; si elle refuse, elle devra simplement travailler ailleurs. »

Plus de 100 membres du personnel hospitalier ont déposé une plainte civile fédérale contre leur employeur pour la politique de vaccination forcée en avril et ont perdu Crédit : Reuters

Des experts juridiques affirment que les employeurs peuvent licencier les employés qui refusent de se faire piquer avec les vaccins Covid-19, à moins que vous ne vous en désinscriviez pour des raisons religieuses ou que vous prouviez que les injections vous causeraient du tort Crédit : AFP