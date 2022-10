Alors que de plus en plus d’entreprises proposent des options de travail hybrides, les questions sur la productivité des employés sont au cœur des préoccupations.

Cela amène certaines entreprises à se tourner vers des systèmes de surveillance – tels que des logiciels capables de suivre l’activité du clavier d’un utilisateur ou des programmes qui partagent des photos à partir de la webcam d’un utilisateur – pour surveiller les employés distants. Selon un rapport de 2021 du Cybersecure Policy Exchange de l’Université métropolitaine de Torontola pratique est devenue plus courante pendant la pandémie de COVID-19.

Les critiques affirment que le suivi des employés distants pose de nombreux problèmes de confidentialité et de sécurité. À partir de ce mois-ci, les entreprises ontariennes comptant plus de 25 employés seront tenues de divulguer si et comment ils surveillent les travailleurs.

Notre question cette semaine : Votre patron devrait-il vous suivre en ligne ? Quels sont vos droits à la vie privée lorsque vous travaillez à distance ?

