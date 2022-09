Votre partenaire vous tient-il éveillé ? Le divorce du sommeil peut aider

Le divorce par sommeil est un terme qui porte beaucoup de stigmatisation, mais en réalité, ce n’est pas ce un gros problème – cela signifie simplement que vous et votre partenaire avez votre propre configuration de sommeil. Dormir séparément n’est pas un commentaire sur votre relation ; cela indique simplement que vos besoins de sommeil ne correspondent pas à ceux de votre partenaire.

Dormir n’est pas un sport d’équipe, même si vous êtes marié. Reconnaître quand et pourquoi vous êtes ne pas dormir suffisamment est essentiel pour votre santé. Investir dans des lits séparés pourrait en fait sauver votre relation.

Pourquoi certains couples dorment-ils dans des lits différents ?

Le divorce par sommeil n’est pas vraiment un type de divorce et n’a pas besoin de porter le poids d’un mot aussi lourd. Dormir dans des lits séparés se produit généralement parce qu’au moins une personne n’a pas un sommeil de qualité à cause de son partenaire.

Les types d’arrangements de couchage varient. Pour certains, cela peut signifier matelas jumeaux XL dans les mêmes pièces, matelas reine dans des pièces séparées ou investir dans un matelas réglable qui vous sépare de votre proche. Choisissez ce qui convient le mieux à votre relation.

Signes que vous pourriez avoir besoin d’un divorce de sommeil :

Votre partenaire ronfle ou souffre d’apnée du sommeil.

ou souffre d’apnée du sommeil. Vous vous réveillez souvent parce que votre partenaire roule sur vous ou monopolise toutes les couvertures.

Vous avez le sommeil léger et vous vous réveillez lorsqu’il bouge ou sort du lit.

Vous avez des horaires de sommeil différents de votre partenaire.

Vos habitudes nocturnes ne correspondent pas à celles de votre partenaire. Peut-être qu’un partenaire regarde la télévision pour s’endormir ou fait défiler les réseaux sociaux au détriment de la capacité de l’autre à s’endormir.

Aucune des raisons n’indique que vous devoir optez pour un divorce par sommeil. Beaucoup de gens se débrouillent très bien avec les caprices de sommeil de leur partenaire. Cependant, c’est une option valable si les correctifs intermédiaires échouent et que la qualité de votre sommeil en souffre.

Voici comment le divorce par sommeil peut être bénéfique pour votre relation

Il peut améliorer votre sommeil

Qu’il s’agisse de se battre pour des couvertures, avoir trop chaud pour dormir à côté d’eux ou d’être réveillé par un mouvement, 19% des personnes déclarent que leur partenaire est la cause de leurs troubles du sommeil.

Le sommeil est vital pour notre santé. Quand on ne dort pas assez la nuit nos souvenirs, notre concentration et notre humeur sont compromis. La privation chronique de sommeil est associée à complications de santé à long terme y compris l’hypertension artérielle, les crises cardiaques, la dépression et le fonctionnement réduit du système immunitaire.

Le divorce du sommeil offre un moyen d’obtenir un meilleur sommeil si votre partenaire est la cause de vos troubles du sommeil. En dormant dans un autre lit, vous pouvez utiliser la couverture que vous souhaitez, choisir le matelas qui vous convient et éviter d’être dérangé par quelqu’un qui ronfle ou se tourne et tourne.

Votre communication peut s’améliorer

Non seulement le divorce du sommeil peut améliorer la qualité de votre sommeil, mais il peut également améliorer votre relation. Les personnes privées de sommeil peuvent être plus irritable et impatient que d’habitude, ce qui peut affecter négativement leurs relations. Certaines recherches suggèrent que la privation de sommeil peut entraîner une colère émotionnelle que quelqu’un peut s’en prendre à son autre significatif. En dormant suffisamment, vous serez un meilleur partenaire.

Il y a encore beaucoup de possibilités d’intimité

Là où il y a des domaines à compromettre, il est préférable de les prendre. Si votre rituel nocturne habituel consiste à parler et à vous blottir dans votre lit avant de vous endormir, vous devriez le faire sur l’un des lits. Consacrer le même temps à ces activités garantit que votre partenaire n’a pas l’impression que vous sacrifiez du temps de qualité avec lui. Vous pouvez dormir dans des lits séparés et être proactif sur l’intimité avant de vous coucher ou le matin.

Cavan Images/Getty Images



Comment parler à votre partenaire du divorce par sommeil

Si les habitudes de sommeil de votre partenaire perturbent les vôtres, la réalité est qu’il sait probablement déjà qu’il y a un problème. Pourtant, évoquer le divorce par sommeil peut être délicat. Mais il est important de se rappeler que dormir dans des lits différents ne signifie pas que votre relation est en difficulté, cela signifie que vous accordez la priorité à vos besoins en matière de santé.

Soyez doux et apportez de la compassion et de la compréhension à la conversation. Vous pouvez tous les deux définir à quoi ressemble le divorce par sommeil pour votre relation. Peut-être que c’est de dormir séparément pendant la semaine de travail et de se retrouver le week-end. En fin de compte, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, tant que vous dormez plus.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.