Votre nouveau forfait Max est arrivé

Le passage de HBO Max à juste Max est complet depuis ce matin. Pour vous, cela signifie que l’application HBO Max sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur vous demandera d’installer ou de mettre à jour la nouvelle application Max. Cela signifie également que votre abonnement, votre connexion, vos favoris et votre historique seront transférés vers Max. Ce n’est vraiment presque rien de plus qu’un changement de nom.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas auparavant abonnés à HBO Max ou qui étaient curieux de savoir à quoi ressembleraient les plans sous Max, nous l’avons pour vous. Il existe trois plans, dont un qui coûte 19,99 $ / mois et propose des flux jusqu’à 4K et avec 4 flux d’appareils simultanés à la fois. Les deux autres plans restent de l’époque de HBO où vous pouvez choisir d’économiser un peu avec des publicités ou toujours sans publicité.

Les nouveaux forfaits Max sont les suivants :

Max avec des annonces : 9,99 $/mois – Diffusez sur 2 appareils à la fois ; vidéo Full HD

: 9,99 $/mois – Diffusez sur 2 appareils à la fois ; vidéo Full HD Max sans publicité : 15,99 $/mois – Diffusez sur 2 appareils à la fois ; vidéo Full HD ; 30 téléchargements pour regarder hors ligne

: 15,99 $/mois – Diffusez sur 2 appareils à la fois ; vidéo Full HD ; 30 téléchargements pour regarder hors ligne Ultime sans publicité: 19,99 $/mois – Diffusez sur 4 appareils à la fois ; Vidéo 4K ultra HD, audio Dolby Atmos, 100 téléchargements pour un visionnage hors ligne

J’essaie de comprendre qui passe à ce plan 4K, mais ce n’est pas ridiculement plus cher. Est-ce que l’un d’entre nous a besoin d’un véritable 4K ? Peut être! Si votre téléviseur ne fait pas un excellent travail de mise à l’échelle et que vous voulez le plus net de tous les flux, ainsi que la prise en charge supplémentaire de Dolby Atmos, cela en vaudrait peut-être la peine. Ou peut-être que vous avez une grande famille et que vous voulez tous diffuser HBO Max à la fois.

Si vous souhaitez devancer la notification qui arrive sur vos appareils pour vous dire de mettre à jour la nouvelle application Max, nous avons des liens pour vous ci-dessous pour Android et iOS. La nouvelle application Max a effectivement été mise en ligne tôt ce matin et a été chargée sur mon Galaxy S23 avant mon réveil.

Liens d’application maximum: jeu de Google | Magasin d’applications