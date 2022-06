Votre nez aide-t-il à choisir vos amis ?

Les scientifiques qui étudient l’amitié ont découvert que les amis ont plus en commun que les étrangers – pas seulement des choses comme l’âge et les loisirs, mais aussi la génétique, les schémas d’activité cérébrale et l’apparence. Inbal Ravreby, étudiant diplômé du laboratoire de Noam Sobel, chercheur en olfaction à l’Institut Weizmann des sciences en Israël, était curieux de savoir si les amitiés particulièrement rapides, celles qui semblent se former en un instant, avaient une composante olfactive – si les gens pouvaient relever des similitudes dans leurs odeurs.

Apprenez-en davantage sur notre superpuissance souvent ignorée et parfois surprenante.

Elle a recruté 20 paires de soi-disant amis de clic, qui ont tous deux caractérisé leur amitié de cette façon. Ensuite, elle les a soumis à un régime courant dans la recherche sur les odeurs corporelles humaines : arrêtez de manger des aliments comme les oignons et l’ail, qui affectent l’odeur corporelle, pendant quelques jours. Éliminez l’après-rasage et le déodorant. Baignez-vous avec un savon non parfumé fourni par le laboratoire. Ensuite, mettez un t-shirt frais et propre fourni par le laboratoire et dormez dedans pour qu’il devienne bon et malodorant, avant de le remettre aux scientifiques pour examen.

Mme Ravreby et ses collègues ont utilisé un nez électronique pour évaluer les substances volatiles provenant de chaque t-shirt, et ils ont également demandé à 25 autres volontaires d’évaluer la similitude des odeurs. Ils étaient intéressés de constater qu’effectivement, les odeurs des amis se ressemblaient davantage que celles des étrangers. Cela pourrait signifier que l’odeur était l’une des choses qu’ils ont remarquées au début de leur relation.

“Il est très probable qu’au moins certains d’entre eux utilisaient des parfums lorsqu’ils se sont rencontrés”, a spéculé Mme Ravreby. “Mais cela ne masquait pas tout ce qu’ils avaient en commun.”