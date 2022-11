Votre moniteur de santé a-t-il un biais d’appareil ?

Les oxymètres de pouls et autres appareils permettant de surveiller certains aspects de notre santé peuvent mieux fonctionner pour certains que pour d’autres.



Ces dernières années, il y a eu une véritable explosion du nombre et du type d’appareils de surveillance de la santé disponibles dans les smartphones et les applications de fitness.

Votre smartphone enregistre probablement le nombre de pas que vous faites, la distance et la vitesse à laquelle vous marchez et le nombre d’escaliers que vous montez chaque jour. Certains téléphones enregistrent le sommeil, la fréquence cardiaque, la quantité d’énergie que vous brûlez et même la “santé de la marche” (à quelle fréquence avez-vous les deux pieds sur le sol ? À quelle fréquence faites-vous vos pas ?). Et, bien sûr, des appareils portables et des gadgets de fitness non téléphoniques sont disponibles, tels que des appareils pour mesurer votre rythme cardiaque, votre tension artérielle ou votre taux d’oxygène. La précision de ces appareils varie – et, dans certains cas, votre teint peut faire la différence.

En règle générale, quelle est la précision des moniteurs de santé ?

Je sais d’après mon expérience avec les dispositifs de surveillance des hôpitaux qu’ils ne sont pas toujours précis. Les fausses alarmes des moniteurs ECG envoient souvent le personnel médical se précipiter dans les chambres des patients, pour constater que le patient se sent bien et surpris par l’agitation. Une fausse alarme particulièrement courante est un rythme cardiaque dangereux et instable sur un moniteur cardiaque continu, qui peut être dû au mouvement d’un patient qui se brosse les dents.

Les appareils à enjeux élevés dotés d’une capacité de surveillance, tels que les défibrillateurs et les stimulateurs cardiaques, sont largement testés par leurs fabricants et approuvé par la FDAde sorte que leur précision et leur fiabilité sont généralement assez bonnes.

Mais qu’en est-il des appareils de surveillance de la santé à domicile destinés à l’usage des consommateurs qui ne sont pas testés de manière approfondie par la FDA ? Avez-vous déjà compté vos pas pendant quelques minutes juste pour voir si le décompte de votre téléphone correspond ? Ou montez quelques volées d’escaliers pour voir si vous êtes pleinement crédité de ne pas avoir pris l’ascenseur ?

La précision des appareils grand public dépend en partie de Quel est sous surveillance. Par exemple, une étude a évalué la précision des moniteurs de fréquence cardiaque et des calculateurs de dépense énergétique dans les téléphones et les applications de santé. La précision était assez élevée pour la fréquence cardiaque (souvent de l’ordre de 95%), mais beaucoup moins précise pour la dépense énergétique. La précision peut également varier en fonction de qui est sous surveillance.

Biais de l’appareil : qu’est-ce que c’est et pourquoi cela se produit

Bien qu’aucun gadget de santé ne soit parfait, certains utilisateurs obtiennent des résultats plus fiables que d’autres. Par exemple, si vous portez du vernis à ongles, un oxymètre de pouls – un appareil qui se clipse sur le bout du doigt pour mesurer l’oxygène sanguin à travers la peau – peut ne pas bien fonctionner, car le vernis interfère avec le bon fonctionnement du capteur de lumière. Dans cette situation, il existe une solution simple : retirer le vernis.

Mais dans d’autres cas, la solution n’est pas simple. De plus en plus, nous reconnaissons que certains dispositifs médicaux sont moins précis en fonction de la couleur de la peau d’une personne, un phénomène appelé biais du dispositif.

Oxymètres de pouls. Bien qu’ils soient généralement considérés comme très précis et couramment utilisés dans les établissements de soins de santé, leur précision tend à être plus faible chez les personnes de couleur. En effet, l’appareil repose sur la lumière brillante à travers la peau pour détecter la couleur du sang, qui varie en fonction du niveau d’oxygène. La quantité de pigment dans la peau peut modifier la façon dont la lumière se comporte lorsqu’elle se déplace vers les vaisseaux sanguins, entraînant des résultats inexacts.

Bien qu’ils soient généralement considérés comme très précis et couramment utilisés dans les établissements de soins de santé, leur précision tend à être plus faible chez les personnes de couleur. En effet, l’appareil repose sur la lumière brillante à travers la peau pour détecter la couleur du sang, qui varie en fonction du niveau d’oxygène. La quantité de pigment dans la peau peut modifier la façon dont la lumière se comporte lorsqu’elle se déplace vers les vaisseaux sanguins, entraînant des résultats inexacts. Mesure de la bilirubine chez les nouveau-nés. La bilirubine est un produit de dégradation des globules rouges. Les nouveau-nés sont soumis à un dépistage des niveaux élevés, car cela peut causer des lésions cérébrales permanentes. Lorsqu’elle est détectée, la photothérapie (traitements par la lumière) peut aider le bébé à se débarrasser de l’excès de bilirubine, prévenant ainsi les lésions cérébrales. Le dépistage consiste à examiner la peau et les yeux d’un nouveau-né pour la jaunisse (un jaunissement dû à une bilirubine élevée) et un test au luxmètre pour détecter des niveaux élevés de bilirubine. Mais le la précision de ce test est plus faible chez les nouveau-nés noirs. Ceci est particulièrement important car la jaunisse est plus difficile à détecter chez les nourrissons à la peau plus foncée et des taux de bilirubine dangereusement élevés sont plus fréquents dans cette population.

La bilirubine est un produit de dégradation des globules rouges. Les nouveau-nés sont soumis à un dépistage des niveaux élevés, car cela peut causer des lésions cérébrales permanentes. Lorsqu’elle est détectée, la photothérapie (traitements par la lumière) peut aider le bébé à se débarrasser de l’excès de bilirubine, prévenant ainsi les lésions cérébrales. Le dépistage consiste à examiner la peau et les yeux d’un nouveau-né pour la jaunisse (un jaunissement dû à une bilirubine élevée) et un test au luxmètre pour détecter des niveaux élevés de bilirubine. Mais le la précision de ce test est plus faible chez les nouveau-nés noirs. Ceci est particulièrement important car la jaunisse est plus difficile à détecter chez les nourrissons à la peau plus foncée et des taux de bilirubine dangereusement élevés sont plus fréquents dans cette population. Moniteurs de fréquence cardiaque dans les smartphones. Selon au moins une étude, les applications pour smartphone peuvent également être moins précises chez les personnes de couleur. Encore une fois, c’est parce que plus il y a de pigments cutanés, plus les capteurs de lumière ont du mal à détecter les pulsations du flux sanguin qui reflètent les battements cardiaques.

Pourquoi le biais de l’appareil est important

Parfois, une erreur de mesure n’a pas de conséquences immédiates sur la santé. Un taux d’erreur de 5 à 10 % lors de la mesure de la fréquence cardiaque peut être sans conséquence. (En fait, on pourrait se demander pourquoi quelqu’un a besoin d’un appareil pour surveiller la fréquence cardiaque alors que vous pouvez simplement compter votre pouls pendant 15 secondes et multiplier par 4 !)

Mais les lectures de l’oxymètre de pouls sont utilisées pour aider à décider si une personne doit être hospitalisée, qui doit être admise à l’unité de soins intensifs et qui nécessite des tests supplémentaires. Si le niveau d’oxygène est constamment surestimé chez les personnes de couleur, elles peuvent être plus susceptibles d’être sous-traitées par rapport à d’autres dont les lectures sont plus précises. Et cela peut aggraver les disparités en matière de soins de santé qui existaient auparavant.

Ces exemples s’ajoutent à la liste croissante de préjugés ancrés dans les soins de santéet autres cas où le fait de ne pas inclure des individus divers a de graves conséquences. Lorsque vous utilisez un appareil de santé, il est raisonnable de se demander s’il a été testé sur des personnes comme vous. Il est également raisonnable de s’attendre à ce que les personnes qui développent des dispositifs médicaux et de santé grand public élargissent la démographie des sujets de test, afin de s’assurer que les résultats sont fiables pour tous les utilisateurs avant de les mettre sur le marché.

Parfois, un changement de technologie, comme l’utilisation d’un différent type de capteur de lumièrepeut permettre aux appareils liés à la santé de fonctionner plus précisément pour un plus large éventail de personnes.

Ou il n’y a peut-être pas de solution facile, et les caractéristiques de l’utilisateur devront être intégrées à une interprétation correcte des résultats. Par exemple, un appareil pourrait offrir à l’utilisateur un choix de tons de peau correspondant à la couleur de la peau. Ensuite, sur la base de données étendues provenant de tests antérieurs sur des personnes de différentes couleurs de peau, l’appareil pourrait ajuster les résultats de manière appropriée.

La ligne du bas

La pression pour surveiller notre corps, notre santé et nos expériences de vie continue de prendre de l’ampleur. Nous devons donc tester et valider minutieusement les dispositifs liés à la santé pour nous assurer qu’ils fonctionnent pour diverses personnes avant de les déclarer adaptés au grand public. Un groupe d’experts de la FDA a plaidé pour amélioration de la réglementation et des tests des oxymètres de pouls pour s’assurer qu’ils sont exacts pour tous.

Même avec les meilleurs tests, le biais de l’appareil peut ne pas disparaître : les corps varient et la technologie a ses limites. La clé est de savoir qu’il existe, de corriger ce qui peut l’être et d’interpréter les résultats en conséquence.

Suis moi sur Twitter @RobShmerling