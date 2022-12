Votre microbiome vieillit comme vous, et c’est un problème

Ces écosystèmes semblent changer à mesure que nous vieillissons, et ces changements peuvent potentiellement nous exposer à un risque accru de maladies liées à l’âge. Alors, comment pouvons-nous mieux prendre soin d’eux en vieillissant ? Et un écosystème de niveau A pourrait-il aider à repousser les maladies et nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé ?

C’est une question à laquelle je me suis posé cette semaine, en partie parce que je connais quelques personnes qui ont été mises sous antibiotiques pour les infections hivernales. Ces médicaments, même s’ils peuvent sauver des vies, peuvent provoquer une destruction massive des microbes intestinaux, anéantissant les bons comme les mauvais. Comment les personnes qui les consomment pourraient-elles mieux restaurer un écosystème sain par la suite ?

je suis aussi tombé sur une étude récente dans lequel les scientifiques ont examiné des milliers d’échantillons de populations de microbes intestinaux pour voir comment ils changent avec l’âge. L’approche standard pour déterminer quels microbes vivent dans l’intestin d’une personne consiste à examiner les matières fécales. L’idée est que lorsque nous allons à la selle, nous excrétons beaucoup de bactéries intestinales. Les scientifiques peuvent découvrir quelles espèces et souches de bactéries sont présentes pour obtenir une estimation de ce qui se trouve dans vos intestins.

Dans cette étude, une équipe basée à l’University College Cork en Irlande a analysé les données qui avaient déjà été recueillies à partir de 21 000 échantillons de matières fécales humaines. Ceux-ci provenaient de personnes du monde entier, notamment d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Afrique. Dix-neuf nationalités étaient représentées. Les échantillons provenaient tous d’adultes entre 18 et 100 ans.

Les auteurs de cette étude voulaient mieux comprendre ce qui fait un « bon » microbiome, en particulier à mesure que nous vieillissons. Il a été difficile pour les microbiologistes de résoudre ce problème. Nous savons que certaines bactéries peuvent produire des composés qui sont bons pour nos intestins. Certains semblent faciliter la digestion, par exemple, tandis que d’autres réduisent l’inflammation.

Mais lorsqu’il s’agit de l’écosystème dans son ensemble, les choses se compliquent. À l’heure actuelle, la sagesse acceptée est que la variété semble être une bonne chose – plus il y a de diversité microbienne, mieux c’est. Certains scientifiques pensent que des microbiomes uniques présentent également des avantages et qu’une collection de microbes qui diffère de la norme peut vous garder en bonne santé.

L’équipe a examiné comment les microbiomes des personnes plus jeunes se comparaient à ceux des personnes âgées et comment ils semblaient changer avec l’âge. Les scientifiques ont également examiné comment les écosystèmes microbiens variaient avec des signes de vieillissement malsain, tels que le déclin cognitif, la fragilité et l’inflammation.

Ils ont découvert que le microbiome semble changer avec l’âge et que, dans l’ensemble, les écosystèmes de nos intestins ont tendance à devenir plus uniques. individuel.

Mais ce n’est pas forcément une bonne chose. En fait, ce caractère unique semble être lié au vieillissement malsain et au développement des symptômes liés à l’âge énumérés ci-dessus, que nous préférerions tous éviter le plus longtemps possible. Et mesurer la diversité à elle seule ne nous dit pas grand-chose sur la question de savoir si les bogues dans nos tripes sont utiles ou non à cet égard.

Les résultats confirment ce que ces chercheurs et d’autres ont déjà vu, remettant en question l’idée que l’unicité est une bonne chose. Une autre équipe a proposé une bonne analogie, connue sous le nom de le principe Anna Karénine du microbiome: « Tous les microbiomes heureux se ressemblent ; chaque microbiome malheureux est malheureux à sa manière.

Bien sûr, la grande question est : que pouvons-nous faire pour maintenir un microbiome heureux ? Et cela nous aidera-t-il réellement à éviter les maladies liées à l’âge ?

De nombreuses preuves suggèrent que, dans l’ensemble, une alimentation riche en fruits, légumes et fibres est bonne pour l’intestin. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert qu’après 12 mois de régime méditerranéen – riche en huile d’olive, noix, légumineuses et poisson, ainsi qu’en fruits et légumes – les personnes âgées ont vu des changements dans leurs microbiomes qui pourraient être bénéfiques pour leur santé. Ces changements ont été liés à un risque réduit de développer une fragilité et un déclin cognitif.

Mais au niveau individuel, nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de l’impact qu’auront les modifications de notre alimentation. Les probiotiques en sont un bon exemple ; vous pouvez avaler des millions de microbes, mais cela ne signifie pas qu’ils survivront au voyage vers votre intestin. Même s’ils y arrivent, nous ne savons pas s’ils pourront former des niches dans l’écosystème existant, ou s’ils pourraient causer une sorte de perturbation indésirable. Certains écosystèmes microbiens pourraient très bien réagir aux aliments fermentés comme la choucroute et le kimchi, tandis que d’autres pourraient ne pas le faire.

Personnellement, j’adore le kimchi et la choucroute. S’ils s’avèrent soutenir mon microbiome d’une manière qui me protège contre les maladies liées à l’âge, alors ce n’est que la cerise sur le gâteau moins favorable au microbiome.

Pour en savoir plus, consultez ces histoires des archives Tech Review :

Les tests de microbiome à domicile peuvent vous dire quels insectes se trouvent dans votre caca, mais pas beaucoup plus que cela, car Emily Mullin a trouvé.

La fermentation à l’échelle industrielle est l’une des technologies qui transforment la façon dont nous produisons et préparons nos aliments, selon ces experts.

La restriction de votre apport calorique peut-elle vous aider à vivre plus longtemps ? Il semble fonctionner pour les singes, comme Katherine Bourzac a écrit en 2009.

Adam Piore a bravement essayé lui-même la restriction calorique pour savoir si cela pourrait aussi aider les gens. Teaser : même si vous vivez plus longtemps avec le régime, vous serez misérable en le faisant.

De partout sur le Web :

Payeriez-vous 15 000 $ pour sauver la vie de votre chat ? De plus en plus de gens se tournent vers une chirurgie coûteuse pour prolonger la vie de leurs animaux de compagnie. (L’Atlantique)

L’Organisation mondiale de la santé va maintenant commencer à utiliser le terme “mpox” à la place de “monkeypox”, qui seront supprimés au cours de l’année prochaine. (OMS)

Après trois ans de prisonHe Jiankui—le scientifique derrière les tristement célèbres “bébés CRISPR” – tente un retour. (STAT)

La technologie qui permet aux scientifiques d’écouter le monde naturel révèle des découvertes vraiment étonnantes. Qui savait que les tortues marines d’Amazonie émettent plus de 200 sons distincts ? Et qu’ils commencent à émettre des sons avant même d’éclore ? (Le gardien)

Ces enregistrements sont une source d’inspiration pour les musiciens. Le chant des baleines est particulièrement populaire. (Le new yorker)

Les scientifiques utilisent de minuscules vers pour diagnostiquer le cancer du pancréas. Le test, lancé au Japon, pourrait être disponible aux États-Unis l’année prochaine. (Reuter)