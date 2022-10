Votre meilleur coup

Lorsque la première série de vaccins contre la COVID-19 est arrivée à la fin de 2020, des millions de Canadiens non protégés se sont précipités pour se faire vacciner dès qu’ils le pouvaient.

Près de deux ans plus tard, des vaccins mis à jour – qui ciblent la famille dominante de variantes Omicron – sont déployés à travers le pays.

Et à ce stade de la pandémie, le paysage immunitaire est beaucoup plus compliqué.

« Maintenant, ce que nous avons, ce sont des personnes différentes qui ont été vaccinées à des moments différents, peut-être même avec des vaccins différents. De nombreuses personnes ont également été infectées et guéries de la COVID-19 à divers moments », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto.

“Il est donc beaucoup plus difficile d’avoir une approche unique pour le déploiement du vaccin.”

Le moment de votre prochaine dose dépend maintenant de votre niveau de risque et de la date à laquelle vous avez été vacciné ou infecté pour la dernière fois – par orientation fédérale suggérant que la plupart des adultes canadiens devraient attendre jusqu’à six mois environ avant de se faire vacciner à nouveau, ou environ trois mois dans les situations où le risque de maladie grave est plus élevé.

Pour donner un sens à la meilleure approche, CBC News s’est entretenu avec une liste d’experts médicaux – y compris des spécialistes des maladies infectieuses, des immunologistes et des virologues – et a examiné les dernières directives des meilleurs conseillers en matière de vaccins au Canada.

Nous avons décomposé leurs conseils en un processus étape par étape. Vous pouvez répondre au quiz ci-dessous pour voir comment cela s’applique à vous. Ou continuez à lire pour apprendre la science derrière la façon de chronométrer votre prochain rappel pour conjurer une infection COVID aussi longtemps que possible.