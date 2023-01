Votre meilleur conseil de 2022

Vous n’avez pas à vous identifier à vos sentiments. —Rori Quinonez, Toledo, Ohio

Le meilleur conseil que j’ai reçu cette année a été d’étirer mes mollets régulièrement. Il a guéri ma légère douleur au genou. —Nicole Byer, Simsbury, Conn.

Parentez l’enfant que vous avez. En tant que parent d’un enfant ayant des besoins spéciaux, c’est mon mantra. Mais c’est aussi vrai pour n’importe quel enfant. Arrêtez d’essayer de rendre votre enfant plus calme, plus bruyant, plus ouvert, plus intéressé par les choses que son frère aime et appréciez la petite personne unique et individuelle qui vous a été donnée. — Sue Lanigan, East Aurora, New York

Tout le monde traverse quelque chose. — Rose Fischietto, Macédoine, Ohio

Dansez souvent, organisez des soirées. Ce conseil m’est venu à moi et à mon ami après un million d’heures de discussion sur nos dépressions pandémiques et nos vies amoureuses. Nous avons fait des listes des meilleurs bars avec des scènes de danse sans prétention que nous voulions essayer et des soirées à thème que nous voulions organiser. —Emily Kennedy, Brooklyn

S’il y a un problème qui me dérange, je me dis : “Est-ce que ce sera toujours un problème dans une semaine ou dans un mois ?” Si la réponse est non, c’est un petit problème alors je laisse le stress partir et je passe à autre chose. — LaNae Williams, East Lansing, Michigan.

Si vous n’aviez pas à continuer à travailler, le feriez-vous ? — Tom Myers, Holden Beach, Caroline du Nord

Après que mon fils et sa fiancée aient été impliqués dans un accident de voiture en Espagne, un ami m’a dit que j’aurais besoin d’apprendre à pratiquer le « maternage impuissant ». Après plusieurs chirurgies de la moelle épinière et six mois de rééducation difficile, la chérie de mon fils a lentement retrouvé force et mobilité dans le haut de son corps, mais elle reste paralysée de la taille aux pieds et mon fils adulte est devenu un soignant aimant. Les conseils de mon amie m’ont aidée à voir que je peux toujours être une mère de soutien sans aucun pouvoir pour changer leur nouveau monde. — Candice Dale, South Portland, Maine