Votre marque de cannelle préférée contient probablement du plomb, selon une enquête de Consumer Reports

La cannelle moulue est récemment sous le feu des critiques, la Food and Drug Administration rappel plusieurs produits en mars en raison de niveaux élevés de plomb. Maintenant, un nouvelle enquête Selon Consumer Reports, il existe toujours un problème de plomb dans la cannelle moulue — et votre marque préférée pourrait mettre votre santé en danger.

Pour réaliser ce rapport, des scientifiques de la sécurité alimentaire ont analysé 36 produits à base de cannelle moulue, en plus de mélanges d’épices contenant de la cannelle, pour détecter la présence de plomb. Les chercheurs ont découvert que 12 des 36 produits testés contenaient plus d’une partie par million, ce qui déclencherait un rappel à New York, le seul État qui réglemente les métaux lourds dans les épices. Mais plusieurs autres produits à base de cannelle présentaient des niveaux de plomb qui, selon Consumer Reports, sont suffisamment préoccupants pour que vous en limitiez l’utilisation, et certains proviennent de grandes marques.

James E. Rogers, Ph. D.directeur et responsable par intérim des tests de sécurité des produits chez Consumer Reports, déclare que la société a décidé de tester les niveaux de plomb dans la cannelle après le rappel par la FDA de la cannelle moulue et produits de compote de pommes aromatisés à la cannelle au cours des dernières années. « Cela nous a montré qu’il se passait quelque chose dans la cannelle », dit-il.

Alors, quels produits faut-il éviter et pourquoi est-ce inquiétant ? Voici ce que nous savons, sur la base des résultats.

Quels produits contenaient le plus de plomb ?

Consumer Reports a fait un effort pour tester à la fois les produits populaires que vous pouvez acheter dans votre épicerie locale et la cannelle moulue des magasins spécialisés. « La plupart des contaminations provenaient de produits achetés auprès de petites marques et de petits magasins », explique Rogers. Parmi ces produits, on trouve :

Poudre de cannelle Paras (3,52 ppm)

Poudre de cannelle EGN (2,91 ppm)

Cannelle moulue Mimi’s Products (2,03 ppm)

Bol et panier de cannelle moulue (1,82 ppm)

Cannelle moulue de marque Rani (1,39 ppm)

Poudre de cannelle Zara Foods (1,27 ppm)

Poudre de bâton de cannelle des Trois-Rivières (1,26 ppm)

Poudre de cinq épices de marque Yu Yee (1,25 ppm)

Poudre de cinq épices BaiLiFeng (1,15 ppm)

Poudre de cinq épices Spicy King (1,05 ppm)

Poudre de cannelle Badia (1,03 ppm)

Poudre de cannelle profonde (1,02 ppm)

Quelles marques étaient les plus sûres ?

Sur la base des résultats de l’enquête, seuls six produits ont été jugés les plus adaptés. Il s’agit notamment de :

365 cannelle moulue biologique Whole Food Market (0,02 ppm)

Cannelle biologique Loisa (0,04 ppm)

Morton & Bassett San Francisco 100 % cannelle moulue biologique (0,04 ppm)

Poudre de cannelle Sadaf (0,04 ppm)

365 cannelle moulue Whole Foods Market (0,12 ppm)

Sadaf sept épices (0,15 ppm)

Il est important de noter que Consumer Reports a également constaté que certains produits se situaient dans une fourchette intermédiaire qui ne les rendait pas dangereux à utiliser, mais ne les classait pas non plus comme étant les plus sûrs. (L’organisation les qualifie spécifiquement de « acceptables à utiliser », à condition que la consommation soit réduite au minimum.)

Parmi celles-ci figuraient des marques bien connues telles que :

Cannelle moulue McCormick (0,23 ppm)

Cannelle Simply Organic (0,28 ppm)

Cannelle moulue Bassett San Francisco (0,55 ppm)

Cannelle moulue Good & Gather (0,56 ppm)

Cannelle moulue biologique Trader Joe (0,69 ppm)

Cannelle moulue Great Value (0,79 ppm)

Cannelle de Saigon biologique Kirkland Signature (0,80 ppm)

Comment le plomb se retrouve-t-il dans la cannelle ?

Le plomb peut se retrouver dans la cannelle de différentes manières. « Le plomb peut être présent dans le sol où la cannelle est cultivée, en particulier dans les pays où l’activité industrielle est intense ou où l’essence au plomb et les pesticides étaient autrefois utilisés », explique Darin DetwilerLPD, professeur associé de politique alimentaire à l’Université Northeastern et auteur de Sécurité alimentaire : passé, présent et prévisions« Les plantes peuvent absorber le plomb présent dans le sol ou l’eau contaminés. »

Le plomb peut également se retrouver dans la cannelle pendant les processus de production, de séchage et de broyage, explique Detwiler. « Les équipements ou les installations contaminés par le plomb peuvent l’introduire dans le produit final », explique-t-il. « Des contrôles de qualité inappropriés peuvent permettre à cette contamination de passer inaperçue. »

Certains types de cannelle peuvent même être stockés dans des contenants ou des emballages contenant du plomb, ce qui peut entraîner une contamination, explique Rogers. « La contamination peut se produire de plusieurs façons, mais la raison la plus probable est probablement l’endroit où la cannelle est cultivée et la façon dont elle est irriguée », dit-il.

Dans quelle mesure le plomb présent dans la cannelle est-il préoccupant ?

Une chose importante à retenir est qu’il n’existe pas de niveau d’exposition au plomb sans danger connu, selon la La FDA. Jamie Alan, Ph.D.professeur associé de pharmacologie et de toxicologie à l’Université d’État du Michigan, qualifie ces résultats de « préoccupants, en particulier compte tenu du fait qu’un quart de cuillère à café de cannelle contient suffisamment de plomb pour dépasser les quantités quotidiennes recommandées pour certaines marques ».

Selon Alan, la plus grande préoccupation concerne les enfants. « Le plomb interfère avec le développement neuronal et l’exposition des enfants peut entraîner des problèmes de développement neurologique, notamment le TDAH », dit-elle. (Alan note que le plomb reste une préoccupation pour les adultes, mais l’exposition des enfants est particulièrement inquiétante.)

« Cela dit, la quantité de plomb varie considérablement selon les marques testées », explique Alan. « Il faut également tenir compte de la quantité cumulée d’exposition. Si vous mangez un ou deux Snickerdoodles lors d’une réunion de famille, ce n’est probablement pas un problème. Si vous mangez deux paquets de compote de pommes à la cannelle par jour, cela m’inquiète davantage. »

Cependant, le plomb s’accumule dans l’organisme au fil du temps. « Même de faibles concentrations de cannelle en poudre peuvent entraîner des risques pour la santé à long terme si elle est consommée régulièrement », explique Detwiler.

Ce que vous pouvez faire pour prévenir l’intoxication au plomb

Selon Rogers, il est important de ne pas paniquer face aux conclusions du rapport. « Mais devenez un consommateur averti », conseille-t-il. « Achetez la cannelle qui présente le plus faible taux de contamination démontré par notre étude et d’autres. » Si vous êtes au magasin et que vous ne savez pas quoi acheter, il vous recommande de « vous en tenir aux grandes marques », étant donné que celles-ci sont moins susceptibles de contenir des niveaux élevés de plomb.

C’est aussi une bonne idée d’utiliser différentes épices, lorsque vous le pouvez, dit Leigh A. Frame, Ph. D.directrice adjointe du Centre de résilience et de bien-être de l’Université George Washington. « Il est judicieux de diversifier votre alimentation pour éviter une exposition répétée à des sources potentiellement contaminées d’un aliment, y compris des épices comme la cannelle », dit-elle.

Alan reconnaît toutefois qu’il est important de mettre les résultats en perspective. « Bien que cela puisse poser des problèmes de santé, la consommation de cannelle par une personne normale ne suffit probablement pas à avoir un effet durable », dit-elle. « Cela dit, si votre enfant consomme régulièrement un aliment contenant de la cannelle, il vaut la peine de vérifier la source et de demander à votre professionnel de la santé de procéder à des tests d’exposition au plomb et de toxicité. »