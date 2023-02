Votre maison dispose-t-elle d’une alimentation de secours ? Nous voulons de vos nouvelles.

Le système qui fournit l’électricité à nos maisons devient de moins en moins fiable. Les pannes sont plus fréquentes et durent plus longtemps. Des conditions météorologiques plus extrêmes risquent d’aggraver le problème.

En conséquence, de nombreux propriétaires investissent dans des systèmes d’alimentation de secours. Certains ont acheté de gros générateurs. D’autres ont installé des batteries pour stocker l’énergie générée par les panneaux solaires sur les toits.

Je couvre l’industrie de l’énergie pour le New York Times. Mes collègues et moi essayons de mieux comprendre les mesures prises par les Américains pour garder les lumières allumées pendant les pannes de courant.

Veuillez partager vos histoires sur les mesures que vous avez prises pour vous assurer que vous et votre famille avez accès à l’électricité pendant les catastrophes naturelles et les problèmes de réseau.