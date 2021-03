Le travail à domicile et le travail hybride sont peut-être justes comme les choses dans un avenir prévisible. Du moins, c’est ce qu’on nous dit chaque jour depuis que nous avons emballé les affaires importantes de nos bureaux, suspendu nos sacs pour ordinateur portable sur nos épaules et transféré au travail à domicile (WFH) au début de l’année dernière. Les spéculations sur les futurs lieux de travail et à quoi ressembleront les contours se sont déroulées comme garanties jour après nuit. Plus d’ambiguïté? Vérifier. Plus de confusion? Vérifier. Une clarté plus réelle? Pas du tout. Si rien d’autre, disons simplement que le travail à domicile sera toujours une chose pour le moment et pour les entreprises qui reprennent le travail dans les bureaux, un style de travail hybride qui voit une partie de la main-d’œuvre retourner au bureau tandis qu’une partie de la main-d’œuvre capable de gérer à domicile, continuez vers la FMH

Twitter a dit à ses employés qu’ils pouvaient continuer à travailler de chez eux pour toujours, s’ils le souhaitent. Un mélange de maison et de bureau est à quoi Microsoft envisage ses bureaux dans le monde entier. La société, qui propose des solutions WFH telles que Microsoft Teams pour rendre WFH plus fluide pour le reste d’entre nous, continue de suivre les directives sur les lieux de travail hybrides annoncées en octobre dernier. Cela inclut un horaire de travail flexible, travailler à domicile jusqu’à 50% de la semaine de travail une fois que les choses s’améliorent et pour les gestionnaires d’approuver en permanence la WFH pour les membres de l’équipe. «Nous offrirons autant de flexibilité que possible pour prendre en charge les styles de travail individuels, tout en équilibrant les besoins de l’entreprise et en veillant à ce que nous vivions notre culture», avait déclaré Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft, dans un message à l’époque.

Le mois dernier, le géant mondial du streaming musical Spotify a déclaré qu’il introduisait la politique Work From Anywhere (WFA) qui permettrait aux employés de choisir s’ils souhaitent venir travailler ou travailler de chez eux. «L’efficacité ne se mesure pas au nombre d’heures que les gens passent dans un bureau. Au lieu de cela, donner aux gens la liberté de choisir leur lieu de travail augmentera l’efficacité », a déclaré la société dans un communiqué, avant d’ajouter,« donner à nos employés plus de flexibilité favorisera un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aidera également à exploiter de nouveaux bassins de nos membres actuels du groupe. Cela fait partie des efforts de Spotify Dynamic Workplace à l’échelle mondiale.

Facebook rouvre des bureaux à Seattle à une capacité de 10%, avec une priorité pour les employés qui ont du mal à travailler à domicile et qui préfèrent retourner dans leurs bureaux. Le Journal des affaires de Puget Sound rapporte que même si les bureaux de Facebook rouvrent lentement, les employés qui le souhaitent continueront à avoir les options de travail à distance à leur disposition. On ne sait pas quand les bureaux Facebook d’autres endroits commenceront à rouvrir. Amazon continue de surveiller la situation et a prolongé le travail à domicile pour tous les employés jusqu’à la fin du mois de juin, date à laquelle la politique sera réévaluée en fonction du nombre de cas de coronavirus et du déploiement du vaccin.

Le travail à distance est une échappatoire: le temps cher au bureau en tant que KPI Pourquoi voulez-vous travailler à distance? – Chris Herd (@chris_herd) 2 mars 2021

Il y a deux faces de la médaille, comme c’est le cas pour la plupart des choses. Chris Herd, le fondateur et PDG de Firstbase, résume assez bien ce que beaucoup d’entre nous ont pensé. Il souligne le temps passé à faire la navette et le temps moindre que nous passons à la maison avec les êtres chers et les problèmes de santé qui découlent de la course quotidienne. Firstbase est une start-up qui fournit des solutions aux entreprises pour mettre en place une infrastructure de travail à distance pour les employés. Dans le même temps, une récente analyse TINYpulse a suggéré que les nouveaux employés traversent une période difficile après l’intégration, car la culture de travail de bureau et les relations interpersonnelles que nous trouvons dans les espaces de bureau physiques font défaut dans l’environnement virtuel sur Zoom ou Google Meet ou Microsoft Teams.

Dans l’état actuel des choses, la plupart des lieux de travail sont encore en train de formuler des politiques pour le lieu de travail – quelque chose qui évoluera dans les semaines et les mois à venir car il y aura une plus grande clarté sur le déploiement du vaccin contre le coronavirus et aussi dans quelle mesure la pandémie a été freinée. Si le travail et l’industrie le permettent, on s’attend à ce que de nombreuses entreprises offrent l’option hybride aux utilisateurs – choisissez entre la maison et le bureau pour travailler, ou même choisissez les deux options pour certaines durées.