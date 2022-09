Votre Kindle utilise probablement des combustibles fossiles. Amazon veut mesurer ces émissions

Amazon sait que les appareils qu’il vend fonctionnent principalement avec de l’énergie émettant du carbone. Branchez ce Fire TV ou chargez ce Kindle aux États-Unis, et la source d’électricité exploitée est plus probable qu’improbable une centrale électrique au charbon ou au gaz. Maintenant, Amazon veut trouver un moyen de calculer l’empreinte carbone de vos appareils pendant que vous les utilisez.

Pour ce faire, Amazon est s’associe au Carbon Trust créer une norme pour mesurer les émissions de carbone provenant de l’utilisation de l’électronique. Les informations seront utiles à Amazon dans ses efforts pour investir dans l’énergie durable afin de compenser l’empreinte carbone de ses appareils.

Le Carbon Trust a dévoilé l’effort la semaine dernière. Mercredi, Amazon a annoncé neuf nouveaux appareils qui se qualifient pour la désignation Climate Pledge Friendly de l’entreprise, un système de marquage des produits qui répondent aux critères de la poussée d’Amazon vers éliminer les émissions de carbone qui modifient le climat d’ici 2040ainsi que d’autres appareils qu’il peut expédier en utilisant uniquement des matériaux d’emballage à base de papier.

Les annonces interviennent alors que les entreprises technologiques se demandent comment limiter les émissions de carbone et autres dommages environnementaux résultant de leurs produits. Amazon s’est fixé pour objectif d’atteindre des émissions de carbone “nettes nulles” dans ses activités d’ici 2040 comme dans le cadre de son Climate Pledge. La création d’emballages solides qui protègent les produits afin qu’ils n’aient pas à être remplacés tout en facilitant le recyclage des matériaux abordent deux domaines où le commerce électronique a un impact environnemental. Il en va de même pour la création d’appareils avec des batteries plus efficaces.

Alexa Voice Remote Pro, Echo Auto, Echo Dot, Echo Dot with Clock, Echo Dot Kids, Fire TV Cube, Fire TV Omni QLED Series, Halo Rise et Kindle Scribe sont désormais désignés comme Climate Pledge Friendly. Ils rejoignent l’Echo Show 15, le Fire TV Stick et le Kindle Paperwhite, qui ont déjà le badge.

De plus, Amazon a annoncé une mise à jour d’une initiative qui livrera tous ses appareils dans des matériaux d’emballage en papier 100 % recyclables d’ici 2023. L’effort, lancé en 2020, est en avance sur le calendrier, les matériaux recyclables étant désormais utilisés dans les expéditions américaines de l’Alexa. Voice Remote Pro, Echo Auto, Echo Dot, Echo Dot avec horloge, Echo Dot Kids, Fire TV Cube, Halo Rise, Kindle Scribe et Ring Spotlight Cam Pro. L’emballage en papier est déjà utilisé dans tous les produits Kindle, Kindle Kids et Fire HD 8 expédiés aux États-Unis.

D’autres matériaux d’emballage utilisés dans certaines livraisons Amazon, comme les sachets d’air en plastique, peuvent être recyclés dans certains endroits et peut avoir un impact environnemental moindre à la phase de fabrication dans certains cas. Pourtant, la société a constaté que le papier était l’emballage le plus universellement recyclable actuellement disponible.

L’objectif est d’éliminer une partie stressante de l’ouverture d’un nouvel appareil, a déclaré Maiken Moeller-Hansen, directeur de l’énergie et de la durabilité d’Amazon pour les appareils et les services, “où vous dites:” Qu’est-ce que je fais avec tout ça, et où est-ce que ça va? aller?”

L’emballage prend de nombreuses formes, car il s’agit de différents types de matériaux, chacun ayant ses propres propriétés physiques, comme un emballage en plastique, un film plastique transparent ou un sceau autocollant. Amazon a travaillé avec ses fournisseurs pour développer des substituts à ces matériaux d’emballage courants, qui doivent encore protéger les écrans et les batteries pendant le transport.

Trouver un moyen de mesurer les émissions liées à l’utilisation

La nouvelle norme de mesure des émissions des appareils, qu’Amazon a déclaré que le Carbon Trust veut livrer en un an, en est à ses débuts.

L’objectif est de créer un système de calcul des émissions sans prendre les données des appareils pendant que vous les utilisez réellement. Au lieu de cela, la norme serait une méthode d’analyse de la consommation d’énergie d’un appareil électronique au cours de son cycle de vie avant même qu’il ne soit vendu. La méthodologie pour ce faire est encore en cours d’élaboration.

La norme ne tient pas compte des émissions de carbone liées à la fabrication ou à l’expédition d’appareils. Ceux-ci sont généralement substantiels. Un porte-parole d’Amazon a déclaré que la réduction de ces émissions était également une priorité pour l’entreprise, soulignant l’engagement d’Amazon à fabriquer des appareils durables afin que les gens n’aient pas à en acheter un nouveau aussi souvent. Amazon c’est aussi travailler à quantifier combien d’appareils durables peuvent réduire les émissions de carbone.

Les personnes soucieuses de la durabilité peuvent en profiter en s’abstenant de mettre à jour leurs appareils Echo ou caméras Ring de 2 ans, malgré les annonces de nouveaux produits de mercredi. L’appareil le plus respectueux de l’environnement, soulignent les experts en développement durable, est généralement celui que vous possédez déjà.