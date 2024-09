Votre iPhone fonctionnera-t-il ou avez-vous besoin de l’iPhone 16 ?

La mise à jour massive du logiciel de l’iPhone d’Apple sera disponible à partir du lundi 16 septembre. La grande question est donc de savoir si elle fonctionnera avec votre iPhone. La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de rétrocompatibilité ici, comme vous le verrez dans la liste des téléphones pris en charge ci-dessous. Mais il y a un hic : la fonctionnalité phare d’Apple Intelligence ne fonctionnera qu’avec deux iPhones actuels. Voici tout ce que vous devez savoir.

Apple iOS 18 arrive pour iPhone. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

En juin 2024, Mark Gurman de Bloomberg faisait référence à iOS 18 ainsi : « En fait, certains ingénieurs signalent qu’il s’agira de la plus grande refonte jamais réalisée d’iOS. »

C’est excitant, non ? Et si vous êtes en cours de contrat ou que, pour une autre raison, vous ne pouvez pas mettre à jour votre iPhone vers la série iPhone 16, vous avez peut-être encore de la chance. Les téléphones compatibles remontent jusqu’à l’iPhone Xs et l’iPhone Xr sortis en 2018. Voici la liste complète :

iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone SE 2nd génération et iPhone SE 3rd génération.

Si cette liste vous semble familière, c’est parce qu’elle est identique à la liste des appareils pris en charge par iOS 17. Rien n’a disparu de la liste cette fois-ci. En d’autres termes, si votre iPhone peut exécuter iOS 17, il peut gérer iOS 18.

Mais, bien qu’il soit habituel que les nouvelles versions de logiciels apportent certaines nouvelles fonctionnalités aux téléphones plus anciens, la grande différence cette fois-ci est Apple Intelligence.

Comme vous le savez, il s’agit de la vision d’Apple en matière d’intelligence artificielle, qui promet de nouveaux outils conçus, comme l’a déclaré le PDG Tim Cook lors du récent événement spécial d’Apple, « pour changer la vie des gens ». Cela comprend des moyens d’améliorer votre écriture, des images et des émojis générés instantanément, ainsi qu’un Siri plus puissant.

Le problème est que, hormis la prochaine série iPhone 16, les seuls téléphones capables d’exécuter Apple Intelligence sont l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Cela ne veut pas dire qu’iOS 18 n’offre pas beaucoup de choses à apprécier en dehors d’Apple Intelligence. Il y a beaucoup plus de personnalisations, des fonctionnalités intéressantes comme la transcription en temps réel des mémos vocaux (génial pour les étudiants en cours, par exemple), des améliorations de Messages, notamment une meilleure compatibilité avec les utilisateurs d’Android, une application de mots de passe très utile et bien plus encore. Cela peut vous suffire. Mais si vous devez également disposer d’Apple Intelligence et que vous n’utilisez pas d’iPhone 15 Pro ou Pro Max, une mise à niveau vers la série iPhone 16 vous attend.

