Votre iPhone est-il assez bon pour être un scanner 3D ?

La plupart des scanners 3D sont des appareils portables qui scannent des objets de petite à moyenne taille avec un haut degré de précision. Les fichiers résultants sont utilisés pour la modélisation 3D ou impression en 3D et ils peuvent produire des résultats fantastiques – si vous êtes patient et disposé à apprendre à les utiliser.

Ces scanners, comme le populaire Revopoint Pop 2, peut coûter 700 $ et avoir une courbe d’apprentissage abrupte. Alternativement, si vous possédez un iPhone 12 Pro ou supérieur, vous pouvez presque recréer ce que fait un scanner 3D sophistiqué. Ce n’est pas aussi précis, en particulier pour l’impression 3D, mais si vous passez du temps à peaufiner, le résultat peut être à peu près aussi bon.

Créer des impressions 3D à partir de fichiers téléchargés sur des communautés comme Thingiverse ou Printables est bien, mais une fois que vous pouvez numériser et recréer des objets du monde réel, il n’y a plus de limite à ce que vous pouvez créer. Par exemple, vous pouvez reproduire une figurine de collection ou scanner une pièce mécanique cassée pour la recréer.

Utilisation d’un scanner 3D

Avantages:

Peut capturer des détails jusqu’à 0,1 mm

La précision dimensionnelle est excellente

Très peu de nettoyage quand vous réussissez

Les inconvénients:

Coûte souvent plus cher qu’une imprimante 3D

Les logiciels sont souvent très difficiles à utiliser

Créer un modèle utilisable est douloureusement difficile

Les scanners 3D utilisent la lumière réfléchie – parfois sous la forme de lasers – pour cartographier la surface d’un objet. Le scanner utilise deux caméras pour juger de la profondeur et créer un « nuage de points » qui peut être fusionné pour créer un objet solide. Ce modèle solide est souvent incroyablement précis jusqu’à la plus petite fissure ou imperfection.

Sarah Tew / Crumpe

Mais numériser un objet peut être difficile. Le scanner doit être à tout moment à la bonne distance de l’objet que vous numérisez, et l’objet doit également avoir la bonne couleur et la bonne réflectivité. Souvent, vous aurez besoin d’un Aérosol de numérisation 3D pour enduire votre modèle d’un revêtement blanc évaporatif pour faciliter la numérisation. Ce n’est pas possible avec des sujets humains, mais cela aide avec des sujets inanimés. Ou du moins il devrait.

J’ai passé des heures à utiliser des scanners 3D et j’ai du mal à chaque fois à produire un modèle pouvant être imprimé en 3D. Souvent, une analyse perd la connexion, puis redémarre au mauvais endroit, provoquant de graves perturbations. Après de nombreux essais et erreurs, j’ai réussi à obtenir plusieurs modèles utilisables, mais la quantité de travail nécessaire ne semblait tout simplement pas rentable.

Utilisation de votre iPhone

Avantages:

Numérisation incroyablement rapide

Les modèles sont immédiatement utilisables en tant que ressources en ligne

Vous en possédez probablement déjà un

Les inconvénients:

Moins de détails et de qualité

Peut nécessiter beaucoup de nettoyage pour le rendre prêt pour l’impression 3D

James Bricknell/Crumpe

Les iPhones disposent de nombreuses technologies intéressantes qui en font d’excellents scanners 3D, notamment de bons appareils photo pour la photogrammétrie et la technologie lidar pour les objets plus volumineux comme les voitures ou l’intérieur de votre maison.

La photogrammétrie est le meilleur moyen de créer un modèle 3D entièrement réalisé si vous souhaitez que ce modèle n’existe que numériquement. Il utilise plusieurs images – plus il y a d’images, mieux c’est – pour créer un fac-similé réaliste d’un objet. La cartographie de profondeur est beaucoup plus grossière qu’un scanner 3D, mais les textures et les images photographiques donnent au modèle un aspect extrêmement détaillé. Comme vous pouvez le voir, la chaussure dans l’image ci-dessus semble identique à la vraie chose lorsque les textures sont affichées, mais le modèle que j’ai imprimé en 3D à partir de celle-ci a perdu beaucoup de ses détails.

James Bricknell/Crumpe

La chose la plus cool à propos de la photogrammétrie, en particulier sur une application comme Polycam, est qu’elle peut être utilisée avec n’importe quel appareil photo que vous possédez, y compris les appareils photo reflex numériques et même les drones. Il vous suffit de télécharger autant d’images que vous le souhaitez sur l’application Polycam et elle créera un rendu 3D de l’objet que vous avez pris, qu’il s’agisse d’une chaussure ou du Grand Canyon. Il fonctionne même avec les téléphones Android, bien qu’aucun d’entre eux ne dispose de la technologie lidar comme l’iPhone.

James Bricknell/Crumpe

Lidar ne fonctionne que si vous avez un iPhone 12 Pro ou une version ultérieure, mais il est excellent pour numériser des objets plus volumineux comme des boîtes aux lettres, des tables de billard et même des voitures. Il fonctionne un peu comme un scanner 3D coûteux – en faisant rebondir la lumière sur un objet et en mesurant la distance parcourue par la lumière – mais il a une résolution beaucoup plus faible. Cela le rend excellent pour numériser des objets simples et volumineux, surtout si vous les conservez en tant que modèles numériques.

La photogrammétrie et l’imagerie lidar sont extrêmement faciles à utiliser sur votre iPhone et nécessitent très peu de savoir-faire technique pour être correctes. Ils ont tous les deux besoin d’une application, et après en avoir utilisé plusieurs différentes, j’ai trouvé que Polycam était le meilleur choix.

Polycam coûte 80 $ par an et propose à la fois le lidar et la photogrammétrie. Plus que cela, il utilise ces systèmes de manière vraiment amusante. Non seulement vous pouvez numériser des objets pour créer des modèles 3D, mais vous pouvez également numériser les murs à l’intérieur de votre maison et créer un plan d’étage 3D. Vous pouvez même imprimer en 3D ce plan d’étage complet avec les murs, les escaliers et les ouvertures des fenêtres et des portes.

Lors de la numérisation d’un objet sur Polycam pour l’impression 3D, j’ai pu obtenir des numérisations de bonne qualité et à faible résolution pour les formes organiques et de bien meilleures numérisations d’objets simples. L’utilisation de Polycam pour scanner une poignée de porte coulissante cassée a été rapide et simple et m’a permis de reproduire avec précision un remplacement. En fait, si vous avez l’habitude d’utiliser des programmes comme Blender – un outil de sculpture 3D gratuit sur PC et Mac – ou Nomad Sculpt sur iPad ou iPhone, vous pouvez importer le fichier Polycam et l’embellir avant l’impression.

Devriez-vous acheter un scanner 3D si vous possédez un iPhone ?

J’ai passé beaucoup de temps avec plusieurs scanners 3D différents et ils ont tous le même défaut inhérent : ils sont tout simplement trop pointilleux pour travailler pour les consommateurs. Dans un cadre commercial, où tout peut être contrôlé et où votre journée est consacrée à faire fonctionner parfaitement cette machine, alors bien sûr, un scanner 3D a du sens. Si vous êtes un amateur, avec une vie qui exige plus de vous que des heures interminables de numérisation lente, un iPhone est une meilleure option.

Même si vous ne possédez pas d’iPhone, vous pouvez vous procurer un iPhone 12 Pro – le premier avec lidar – pour environ 550 $, plusieurs centaines de dollars moins cher qu’un scanner 3D. Et une fois que vous avez terminé de numériser des chaussures, des boîtes aux lettres, des voitures et des maisons en 3D, vous avez toujours un iPhone qui peut aussi faire une centaine d’autres choses.