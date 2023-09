Votre iPhone dispose d’un outil photo intégré semblable à Photoshop

Apple devrait publier le version finale d’iOS 17 bientôt. Et l’une des fonctionnalités les plus amusantes est la possibilité de créer autocollants et des autocollants animés à partir de photos et de photos en direct, respectivement. Les autocollants sont basés sur l’un de mes préférés iOS16 fonctionnalités, que vous pouvez utiliser jusqu’à la sortie d’iOS 17.

Cette histoire fait partie de Point focal iPhone 2023la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de CNET sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’outil n’a pas de nom officiel, mais vous permet de séparer le sujet d’une image, comme une personne, de l’arrière-plan. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer longuement sur une photo pour la faire fonctionner. Si vous continuez à tenir, vous pouvez alors « soulever » la découpe de la photo et la faire glisser dans une autre application pour publier, partager ou réaliser un collage, par exemple.

iOS 16 a fait ses débuts aux côtés du Ligne iPhone 14 avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Avant iOS 16, si je voulais supprimer l’arrière-plan d’une photo, je devais utiliser une application comme Adobe Photoshop. Mais ce qui est génial avec cet outil, c’est qu’il est intégré à iOS 16, éliminant ainsi le besoin de télécharger une application spéciale ou de créer un compte.

Techniquement, la fonction photo par pression et levage fait partie de Visual Look Up, qui a été lancé pour la première fois avec iOS 15 et peut reconnaître des objets sur vos photos tels que des plantes, de la nourriture, des points de repère et même des animaux de compagnie. Dans iOS 16, Visual Look Up vous permet de retirer cet objet d’une photo ou d’un PDF en ne faisant rien d’autre qu’en appuyant longuement.

Au cours de la WWDC, Apple a montré quelqu’un tapotant et tenant le chien sur une photo pour le soulever de l’arrière-plan et le partager dans un message. Pomme

Robby Walker, directeur principal du langage et des technologies Siri chez Apple, a présenté pour la première fois le nouvel outil Tap-and-Lift lors de WWDC. Il avait une photo d’un bouledogue français et il tapait et tenait le chien. Walker a fait glisser la « découpe » du chien de la photo vers le champ de texte d’un message texte.

« C’est comme de la magie », a déclaré Walker.

Parfois, Apple abuse du mot « magie », mais cet outil semble impressionnant. Walker n’a pas tardé à souligner que l’effet était le résultat d’un modèle avancé d’apprentissage automatique, accéléré par l’apprentissage automatique de base et le moteur neuronal d’Apple pour effectuer 40 milliards d’opérations en une seconde.

Connaître la quantité de traitement et d’apprentissage automatique nécessaire pour découper un chien sur une photo me passionne au plus haut point. Bien souvent, les nouvelles fonctionnalités du téléphone doivent être révolutionnaires ou résoudre un problème grave. Je suppose qu’on pourrait dire que l’outil appuyer et maintenir résout le problème de la suppression de l’arrière-plan d’une photo, ce qui, au moins pour certains, pourrait être un problème sérieux.

Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer la similitude avec une autre fonctionnalité photo d’iOS 16. Sur l’écran de verrouillage, l’éditeur de photos sépare le sujet du premier plan de l’arrière-plan de la photo de votre fond d’écran. Cela permet que les éléments de l’écran de verrouillage, tels que l’heure et la date, puissent être superposés derrière le sujet de votre fond d’écran mais devant l’arrière-plan de la photo. Cela donne à l’écran de verrouillage une ambiance de couverture de magazine élégante.

J’ai utilisé la nouvelle fonctionnalité Visual Look Up à plusieurs reprises maintenant et je suis toujours impressionné par la rapidité et la fiabilité de son fonctionnement.