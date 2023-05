Votre iPhone a maintenant ChatGPT AI, aussi

OpenAI a laissé tomber jeudi un Application ChatGPT pour iOS. La nouvelle application est gratuite et vous permet d’utiliser le chatbot AI d’OpenAI lors de vos déplacements.

L’application fonctionne sur iPhone et iPad, prend en charge la saisie vocale et synchronise votre historique sur tous les appareils. Le déploiement de la Application iOS commence aux États-Unis et s’étendra à d’autres pays dans les semaines à venir, a déclaré OpenAI.

Les utilisateurs d’Android auront leur propre version « bientôt », a indiqué la société.

OpenAI a lancé la ruée vers l’IA avec la sortie de ChatGPT en novembre. GPT-4, une mise à jour du grand modèle de langage qui alimente le chatbot ChatGPT, a été publiée en mars. Selon OpenAI, GPT-4 a moins de défauts, produit des résultats plus nuancés et gère des tâches plus complexes que les versions précédentes. ChatGPT s’appuie sur les énormes ensembles de données utilisés pour entraîner GPT-4 à répondre aux questions et à effectuer des tâches, comme réussir l’examen du barreau. GPT-4 est disponible pour ceux qui paient 20 $ par mois pour ChatGPT Plus.

OpenAI a commencé à déployer des plugins pour ChatGPT le mois dernier, mais a nié qu’il fonctionne sur GPT-5 à la suite d’une lettre ouverte signée par Elon Musk, Steve Wozniak et d’autres fin mars. La lettre exhortait les laboratoires à faire une pause d’au moins six mois dans le développement de l’intelligence artificielle en raison des « risques profonds » pour la société.

En février, Microsoft est entré dans le domaine des chatbots AI avec Bing AI search, qui utilise ChatGPT, et pour lequel Microsoft a lancé plus tôt cette semaine des widgets sur Android et iOS. Rival Google a suivi avec AI Bard en mars. La liste d’attente pour essayer Bard a maintenant été supprimée, le service étant accessible au public à partir de cette semaine.

Le géant chinois Alibaba a également dévoilé un rival ChatGPT, avec des capacités à la fois chinoises et anglaises, tandis que le PDG de Tesla et Twitter, Elon Musk, a créé une société d’intelligence artificielle appelé X.AI.

CNET a décomposé les performances de ChatGPT, Bing et Google Bard pour déterminer quel chatbot AI est le plus utile.

