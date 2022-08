Votre intestin peut être responsable de votre consommation accrue d’alcool

L’intestin est parfois appelé le deuxième cerveau, car on sait maintenant que les deux organes sont tellement connectés que leur relation peut influencer nos émotions. Or, il semble également que le microbiote intestinal pourrait avoir un rôle à jouer dans notre consommation d’alcool. Un petit verre, puis un autre, et pourquoi pas un de plus… vous n’êtes peut-être que trop conscient que votre consommation d’alcool est élevée. Et tandis que nous apprenons à boire avec modération et à dire non à un autre verre, en réalité, cela pourrait être plus compliqué pour certaines personnes – surtout si la composition de leur microbiote intestinal fait écho aux découvertes de chercheurs de l’Université Complutense de Madrid (UCM) en Espagne. . En effet, les scientifiques ont découvert qu’un certain profil du microbiote intestinal pouvait influencer notre comportement vis-à-vis de l’alcool.

Dans le cadre de leurs enquêtes, ils ont interrogé 507 jeunes volontaires qui ont non seulement répondu à des questions sur leurs habitudes de consommation d’alcool, mais ont également fourni des échantillons de matières fécales. Ces échantillons ont été utilisés pour les situer sur l’échelle des selles de Bristol, un outil de diagnostic visuel qui classe les matières fécales humaines en sept familles. Des prélèvements bactériologiques ont également été effectués. Cette preuve organique pourrait ensuite être comparée aux mêmes échantillons de volontaires qui ne buvaient pas d’alcool.

Lorsque des rats mâles ont été transplantés avec des échantillons fécaux d’animaux alcoolodépendants, leur consommation volontaire de substances alcoolisées s’est avérée augmentée. En revanche, lorsque les rats ont reçu une dose d’antibiotiques, qui agissent en empêchant le développement des bactéries, les scientifiques ont pu inverser la tendance et réduire la consommation d’alcool.

Les bactéries responsables de la formation du microbiote intestinal des gros buveurs restent encore à identifier avec précision. Cependant, les scientifiques espagnols estiment que ces récentes découvertes permettent déjà d’envisager les probiotiques, les prébiotiques mais aussi les symbiotiques comme traitements efficaces des troubles intestinaux induits par l’alcool.

En 2018, des chercheurs américains avaient déjà trouvé un lien entre l’alcool et le microbiote de la bouche. Les femmes qui consommaient plus de deux verres par jour et les hommes qui consommaient plus de trois verres par jour se distinguaient des non-consommateurs par la prolifération de « mauvaises » bactéries dans la bouche, dont certaines pouvaient altérer la santé des gencives, entre autres. .

