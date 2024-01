Votre IMC n’est pas une mesure de santé – voici pourquoi

« Dans ce monde, rien ne peut être dit de certain », écrivait Ben Franklin dans une lettre à son ami Jean-Baptiste Le Roy en 1789, « sauf la mort et les impôts ». Cela nous dit deux choses : premièrement, que Franklin connaissait une tournure de phrase citable lorsqu’il en voyait une, et deuxièmement, qu’il vivait avant l’invention du BMI.

Au cours des 50 dernières années, l’indice de masse corporelle (IMC) est passé d’un outil démographique relativement obscur à un indicateur omniprésent de la valeur personnelle. IMC au-delà d’un certain nombre ? Dire au-revoir à cette opération qui change la vie – En fait, bonne chance obtenir traité équitablement dans à peu près n’importe lequel cadre médical. Préparez-vous à être sous-évalué et sous-payé au travail – si vous le pouvez même être embauché en premier lieu – et si vous êtes encore à l’école, attendez-vous à être noté plus durement et perçu par vos professeurs comme «plus lourd» que vos pairs plus minces. Franchement, il n’est pas étonnant qu’un IMC plus élevé soit en corrélation avec baisse de l’estime de soi, des taux plus élevés de dépression et d’anxiétéet un une probabilité plus élevée d’être victime d’abus de la famille et des partenaires romantiques.

Et le vrai kicker dans tout ça ? L’IMC est superflu.

L’IMC n’est pas fait pour vous

Compte tenu du niveau d’importance que nous avons tendance à accorder à cette mesure, on pourrait s’attendre à ce que l’IMC soit le résultat d’années de recherche menées par des experts de la santé. Ce n’est pas. En fait, il n’a jamais été destiné à être utilisé sur des individus.

« L’IMC a été introduit au début du 19ème siècle par un Belge nommé Lambert Adolphe Jacques Quetelet », a expliqué Keith Devlin, mathématicien de l’Université de Stanford et communicateur scientifique bien connu, à NPR. tout cela en 2009.

“C’était un mathématicien, pas un médecin”, a souligné Devlin. « Il a produit la formule permettant de mesurer rapidement et facilement le degré d’obésité de la population générale afin d’aider le gouvernement à allouer les ressources. En d’autres termes, il s’agit d’un hack vieux de 200 ans.

Pour un mathématicien ou un statisticien, la métrique a du sens : sur un échantillon suffisamment grand, après tout, la moyenne est-ce effectivement tendre vers la vérité. Mais il n’a jamais été conçu comme une mesure de la santé, ni même de l’obésité – il s’agissait à l’origine d’une simple observation visant à classer un « homme moyen » théorique.

Et Ouice sont presque exclusivement des hommes que Quetelet fonde ses chiffres sur – plus précisément, européen des hommes, principalement de France et d’Écosse, et si vous commencez à voir un problème ici, alors ouf, gardez vos chapeaux, car nous n’avons pas encore fini. Le concept ne suppose pas seulement que vous êtes un homme blanc né en 19ème siècle Gand; il suppose aussi un mode de vie majoritairement sédentaire, un corps en âge de travailler et capable, un revenu et un niveau d’éducation moyens – bon sang, même un teint moyen (trois suppositions sur ce que que était).

Ceci malgré le fait que « notre corps, par nature, présente certaines caractéristiques distinctes liées à notre sexe, notamment le fait que les femmes ont généralement moins de masse musculaire et plus de masse grasse que les hommes », a souligné Nick Fuller, responsable du programme de recherche du Centre Charles Perkins à l’Université de Sydney, dans un article de 2022 pour La conversation. “Nous savons également que la masse musculaire diminue et se déplace dans le corps à mesure que nous vieillissons.”

De même, « la recherche a également confirmé des différences significatives en termes de poids corporel, de composition et de risque de maladie en fonction de l’origine ethnique », a-t-il poursuivi. Par exemple, « les personnes d’origine asiatique devraient avoir un IMC plus faible, et les personnes d’origine polynésienne pourraient être en meilleure santé avec un IMC plus élevé », a-t-il écrit.

Cependant, même dans les variantes plus modernes de l’indice, les données de base ont été majoritairement blanc et masculin. En d’autres termes : non seulement l’IMC est une mesure de population plutôt qu’une mesure individuelle, mais vous n’êtes probablement même pas membre de la population qu’il mesure.

L’IMC ne mesure pas la santé

Alors, comment une donnée statistique relativement obscure à l’échelle de la population peut-elle devenir un indicateur omniprésent de la santé individuelle ? Eh bien, cela devient un peu plus clair lorsque vous découvrez l’identité de deux des principaux partisans de l’utilisation de la métrique dans le domaine de la santé: les compagnies d’assurance, et les sociétés pharmaceutiques.

“En 1867, la première compagnie d’assurance-vie américaine a créé des tables de taille et de poids dans le but de facturer davantage aux clients obèses”, explique l’auteur et journaliste Aubrey Gordon dans un épisode de 2021 de la phase de maintenance du podcast. « Toute l’histoire de cette affaire est celle d’un type qui pensait faire une analyse de la population, puis d’une série de personnes qui se sont emparées de cette affaire dans un but largement lucratif – d’abord les compagnies d’assurance, puis les sociétés pharmaceutiques. »

Déterminer l’IMC d’une personne est facile et peu coûteux, et réduit toute une série de questions à une seule relation entre deux mesures – ce n’est pas étonnant que cela ait pris son essor. En regardant les choses sous cet angle, leurs défauts en tant que mesure de la santé deviennent encore plus évidents.

Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que votre sportifs préférés. “[The BMI] ne tient pas compte des proportions relatives d’os, de muscles et de graisse dans le corps », a noté Devlin. “Mais les os sont plus denses que les muscles et deux fois plus denses que la graisse, donc une personne avec des os solides, un bon tonus musculaire et une faible teneur en graisse aura un IMC élevé.”

C’est pourquoi l’utilisation de l’IMC seul vous donnera des résultats aussi peu intuitifs que ceux de Tom Brady (IMC : 27,4 ; surpoids, obésité selon les définitions d’avant 1998), Jonas Lomu (IMC : 34,5 à son apogée ; obèse), ou Shaquille O’Neal (IMC : un stoning 40,3 à son apogée ; gravement obèse) – ou pourquoi Chris Hemsworth (IMC : 29,0) jouait un personnage presque obèse dans Thor : Amour et Tonnerre même (peut-être surtout) après le montage de mise en valeur du personnage éponyme.

“En raison de la façon dont Quetelet a inventé ce concept, si une personne est grosse ou obèse, elle aura un IMC élevé”, a expliqué Devlin. Mais “l’inverse ne fonctionne pas. Un IMC élevé ne signifie pas qu’un individu est en surpoids, encore moins obèse”.

Et c’est lorsque l’IMC est comparé à d’autres moyens de mesurer la santé que ses faiblesses vraiment transparaître. Prends pour exemple, l’étude de 2016 de plus de 40 000 Américains qui a conclu que « près de la moitié des individus en surpoids, 29 pour cent des individus obèses et même 16 pour cent des individus obèses de type 2/3 étaient en bonne santé métabolique » tandis que « plus de 30 pour cent des individus de poids normal étaient en mauvaise santé cardiométabolique ».

De même, l’indice ne peut pas rendre compte de la répartition de la graisse corporelle – et cela compte bien plus que vous ne le pensez. “Si vous avez de la graisse stockée autour de votre ventre, votre risque de maladie chronique est beaucoup plus élevé que les personnes qui ont de la graisse stockée autour de leurs hanches”, a expliqué Fuller, “car c’est un indicateur de la quantité de graisse viscérale dont vous disposez – le type de graisse”. profondément dans le ventre, ce qui augmente le risque d’accident vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et de maladie cardiaque.

“[The BMI] manque de précision et de clarté et, dans sa forme actuelle, ne mesure pas les nombreux facteurs importants qui influencent votre risque de maladie », a-t-il écrit. “Cela ne devrait jamais être la seule mesure que vous utilisez.”

L’IMC est un non-sens statistique

Mais pourquoi, pourriez-vous vous demander, l’IMC est-il si inutile ? Eh bien, pourquoi ne le ferais-je pas est-ce que c’est ?

La légitimité de l’IMC en tant que mesure significative est fragile dès le départ : après tout, « il n’y a aucune raison physiologique de mettre la taille d’une personne au carré », a noté Devlin. C’est quelque chose que Quetelet a décidé de faire pour des raisons plus ou moins esthétiques : il voulait que les données collectées suivent une courbe gaussienne, et c’est le rapport qui en fournissait une. (« Si vous ne pouvez pas corriger les données, truquez la formule ! », dit Devlin.)

Et après avoir calculé votre IMC, les choses deviennent encore plus ésotériques. D’après le CDC, un IMC de 25 ou plus rend une personne « en surpoids » ; 30 ou plus et la classification est « obèse ». Mais personne ne sait vraiment d’où viennent ces seuils : « ce sont des chiffres arbitraires », a déclaré Katherine Flegal, professeur consultant en épidémiologie de l’obésité à l’Université de Stanford. Le Washington Post.

En tant que tel, il est plutôt inutile pour mesurer la santé – et, franchement, c’est bizarre que nous l’utilisions encore.

“Imaginez qu’un représentant commercial vienne au bureau de votre clinique pour présenter un nouveau gadget permettant d’évaluer la santé de vos patients”, ont écrit S. Bryn Austin, professeur de sciences sociales et comportementales à la Harvard TH Chan School of Public Health, et Tracy K. Richmond. , professeur adjoint de pédiatrie à la Harvard Medical School, dans un Article MedPageToday 2022 sur les lacunes de l’IMC en tant qu’outil de diagnostic.

« Ils vous disent que ce n’est pas aussi efficace que les mesures dont vous disposez déjà. Les résultats sont encore pires chez les personnes âgées et les athlètes. Cela fera fuir un grand nombre de patients, tandis qu’il aggravera les symptômes chez d’autres. Puis le commercial ajoute timidement : au moins, c’est bon marché et facile à utiliser », suggèrent-ils.

« L’achèteriez-vous ? Bien sûr que non, qui, sensé, le ferait ? »

Le contenu de cet article n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l’avis de prestataires de santé qualifiés pour toute question que vous pourriez avoir concernant des problèmes de santé.

Tous les articles « explicatifs » sont confirmés par les vérificateurs de faits comme étant corrects au moment de la publication. Le texte, les images et les liens peuvent être modifiés, supprimés ou ajoutés ultérieurement pour maintenir les informations à jour.