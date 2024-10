Votre horoscope prospectif du 20 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

L’influence de Neptune sur votre anniversaire signifie que vous serez désireux d’aider ceux qui ont moins de chance que vous, mais vous devez également être raisonnable et reconnaître que certaines personnes n’ont besoin d’aide que parce qu’elles sont trop paresseuses pour s’aider elles-mêmes. Distribuez judicieusement votre générosité.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous êtes sur le point de réaliser quelque chose de grand, mais si vous envisagez d’investir dans un projet comportant beaucoup de risques, vous pourriez tout aussi bien perdre gros que gagner gros, alors soyez prudent. N’oubliez pas qu’il n’existe aucune certitude.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Les partenaires et collègues auront tendance à être plus assertifs lorsque le soleil se déplacera dans votre signe opposé mardi et il y aura des moments où vous devrez vous battre pour obtenir votre propre chemin. C’est bien, mais ne vous disputez pas pour chaque petite chose, juste pour les choses importantes.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Le seul danger cette semaine est que, dans votre hâte d’avancer, vous vous chargez de trop de travail. À court terme, vous ferez peut-être mieux que vos rivaux, mais à long terme, votre énergie diminuera, alors adoptez un rythme raisonnable et abordez une tâche à la fois.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Une fois que le soleil entrera dans votre autre signe d’eau du Scorpion mardi, rien ne vous arrêtera. Il y aura cependant une personne en particulier qui se fera un devoir de se placer entre vous et le succès. Faites-en votre affaire de les faire avancer.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous pouvez paraître insouciant et courageux aux yeux du monde entier, mais quelque chose vous tient sous la peau et vous inquiète énormément. Traitez-le maintenant ou cela continuera à vous harceler pendant des semaines, voire des mois, à venir.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Si quelqu’un vous propose quelque chose pour rien au début de la semaine, il serait sage de le refuser catégoriquement. Un puissant lien Soleil-Pluton vous avertit qu’une fois que vous aurez accepté leurs largesses, vous serez leur redevable et qu’un jour ils vous feront payer.

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Soyez malin et attendez que le soleil quitte votre signe mardi avant de vous engager dans un projet qui vous prendra beaucoup de temps. Alors soyez encore plus intelligent et négociez un accord avec vos partenaires qui leur fait supporter l’essentiel du risque financier.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Le soleil entre dans votre signe cette semaine et une nouvelle année solaire démarre, une année au cours de laquelle vos rêves ont toutes les chances de se réaliser. Mais d’abord, vous devez vous débarrasser de ces idées démodées dont vous-même pouvez constater qu’elles vous retiennent.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Quelqu’un qui est aussi têtu dans ses convictions que vous l’êtes dans les vôtres s’opposera à vous cette semaine. Il est peu probable que l’un ou l’autre de vous accepte de reculer, la meilleure chose à faire est donc de faire deux pas de côté et de les laisser passer.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si quelqu’un avec qui vous vivez ou travaillez devient un peu émotif cette semaine, n’aggravez pas la situation en lui disant de s’en remettre. De leur point de vue, il s’agit d’un problème sérieux, même si vous voyez que cela n’a aucune importance.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Le soleil se déplace dans la zone carrière de votre thème cette semaine, donc même si vous êtes le genre de Verseau qui n’est pas motivé par l’argent ou le rang, vous voudrez quand même faire mieux que vos rivaux. Votre passion pour le succès les laissera debout.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous aurez envie de commencer quelque chose de nouveau au cours des prochaines semaines, quelque chose qui demandera du temps et des efforts à mettre en place. Cela demandera de l’argent aussi, mais ne vous endetez pas pour cela. C’est un projet à long terme, alors allez-y étape par étape, de manière abordable.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com