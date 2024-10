Votre horoscope prospectif de la semaine du 13 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Les problèmes financiers d’une sorte ou d’une autre prendront beaucoup de temps au cours des 12 prochains mois et quelque chose de nature créative pourrait devenir une véritable source de revenus. Aucune loi cosmique ne vous interdit de faire payer votre art.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous devez être plus aventureux dans votre réflexion, surtout lorsqu’il s’agit de nouvelles façons de gagner de l’argent. S’en tenir à ce que vous connaissez et en qui vous avez confiance peut vous sembler confortable, mais cela vous fera également dépasser par des rivaux plus affamés.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous n’aiderez pas vos proches en les menaçant de conséquences désastreuses s’ils ne changent pas leurs habitudes. Cette approche ne fonctionne jamais sur vous, alors qu’est-ce qui vous fait penser que cela fonctionnera sur eux ? Au lieu de cela, bombardez-les de faits et laissez-les se faire leur propre opinion.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

À mesure que Mercure entre dans la zone de travail de votre thème, vous saurez instinctivement ce qui doit être fait pour que vos employeurs et vos collègues vous soutiennent. Assurez-vous simplement que toutes les promesses que vous faites sont de celles dont vous savez qu’elles peuvent être tenues.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Parfois, vous n’êtes pas à la hauteur de ce dont vous êtes capable parce que vous avez trop d’options parmi lesquelles choisir, mais au cours des prochains jours, vous prendrez conscience que vous devez vous concentrer sur un seul objectif. Donnez à cet objectif un effort à 100 pour cent.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous êtes peut-être l’un des leaders de la vie, mais vous ne pouvez pas tout faire par vous-même et la configuration cosmique actuelle indique que vous aurez besoin d’aide à chaque instant. Le travail d’équipe est essentiel au cours des prochains jours, surtout si vous souhaitez gagner beaucoup d’argent.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Si vous arrêtez de remettre en question ce que vous faites, vous perdrez votre élan et vos efforts seront insuffisants, alors ayez confiance que l’univers vous guide et continuez à repousser les limites de ce dont vous êtes capable – bien plus que ce que vous faites actuellement. .

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous savez avec la plus grande conviction ce qui doit être fait, alors allez-y et ignorez ceux qui disent que c’est trop risqué. Au contraire, si vous ne prenez pas ce risque, vous pourriez un jour regarder en arrière et souhaiter avoir été plus aventureux.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Le fait que vous ayez fait un effort pour modérer vos opinions ces dernières semaines vous fait du bien mais maintenant que Mercure, planète de la communication, s’installe dans votre signe, vous n’avez plus besoin d’être aussi prudent. Appelez-le comme vous le voyez et appelez-le fort !

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous êtes peut-être sociable de nature, mais il y aura des moments cette semaine où vous ne souhaiterez rien de plus que d’être laissé seul. Trouvez un endroit calme où vous pourrez vous retirer sans être dérangé. Ralentissez vos pensées et retrouvez une véritable tranquillité d’esprit.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Ce que vous découvrirez cette semaine vous remontera considérablement le moral et vous fera comprendre que certaines personnes ont fait des montagnes avec des taupinières. Si le seul choix que vous avez est entre une sombre négativité et un optimisme aveugle, vous devez choisir ce dernier.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

À mesure que Mercure rejoint Vénus dans le domaine des carrières de votre thème, il vous sera beaucoup plus facile de vous concentrer sur vos ambitions à long terme. Croyez en votre potentiel pour être le meilleur dans ce que vous faites et continuez à y croire jusqu’au moment où cela devient un fait.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Votre attitude deviendra beaucoup plus positive au cours des prochains jours, au point que vous ressusciterez même des projets que vous aviez mis entre parenthèses car trop difficiles à mettre en œuvre. Si vous voulez quelque chose de suffisant, vous le pouvez et vous trouverez des moyens d’y parvenir.

