Votre horoscope prospectif : 3 novembre

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Les yeux du monde seront tournés vers vous cette année et si vous tirez le meilleur parti de vos talents, vous pourriez bientôt devenir une star. Ou votre vie privée est-elle si précieuse que l’idée de célébrité vous révolte ? Vous seul pouvez décider si la célébrité est votre motivation.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous n’avez jamais été du genre timide et réservé et vous n’allez certainement pas commencer maintenant ! Mars, votre dirigeant, entre cette semaine dans la zone la plus dynamique de votre thème, vous doublerez donc vos ambitions. Il est temps de faire avancer les choses.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous n’avez rien de spécial à faire pour profiter des prochains jours, il vous suffit d’abandonner vos peurs et d’essayer quelque chose de nouveau. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez tourner votre attention vers les membres de votre famille et les aider également à tirer le meilleur parti de la vie.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Si quelque chose sur lequel vous travaillez depuis plusieurs semaines ne vous inspire plus, laissez tomber et faites autre chose. C’est vrai que tu devrais essayer de finir ce que tu as commencé mais c’est une de ces occasions où ça n’en vaut probablement pas la peine.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Si vous vous sentez soudainement un peu perdu, ne vous laissez pas paniquer. C’est probablement parce que Mars met fin à son séjour dans votre signe et que la confiance seule ne peut plus vous mener là où vous voulez aller. Le talent le fera cependant et vous en avez beaucoup.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous êtes qui vous êtes pour une raison et peu importe à quel point les autres critiquent vos actions au cours des prochains jours, vous continuerez sur le chemin qui vous semble juste. Mars dans votre signe signifie que vous ne manquerez pas de confiance. Comme si jamais vous le faisiez !

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

La seule façon d’atteindre votre objectif n°1 est de surmonter les rancunes que vous pourriez avoir avec vos amis et collègues afin de pouvoir recommencer à travailler ensemble. Il n’y a aucune bonne raison pour que vous soyez toujours à couteaux tirés.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Les dernières semaines ont été spéciales pour vous et avec Mars sur le point d’entrer dans la zone de votre thème qui régit vos espoirs et vos souhaits, les prochaines semaines pourraient être encore meilleures. Donnez un nom à votre rêve et réalisez-le.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous n’êtes pas obligé de prendre les devants à chaque fois qu’il y a une crise. Vous n’êtes pas obligé d’être le héros incontournable. Le message des planètes pour la semaine à venir est que vous devez prendre du recul face aux derniers défis et insister pour que les autres fassent leur part.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

L’une des meilleures périodes de l’année est sur le point de commencer et vous pouvez l’améliorer encore en débarrassant votre esprit des pensées non pertinentes et en vous concentrant uniquement sur ce qui compte pour vous. Une fois que votre cerveau se mettra en marche, vous vous sentirez vivant comme jamais auparavant.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Qu’on le veuille ou non, vous allez devoir prendre au sérieux votre situation financière au cours des prochaines semaines. La bonne nouvelle est que Mars, dans la zone de richesse de votre thème, vous donnera toute l’énergie dont vous avez besoin pour effectuer ces changements indispensables.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Faites de votre priorité de vous amuser autant qu’il est humainement possible au cours des prochains jours. Et faites en sorte que vos amis et les membres de votre famille s’amusent en votre éblouissante compagnie. Soyez celui qui donne à chacun une bonne humeur.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Alors que Mars est sur le point d’entrer dans la zone de travail de votre carte, vous pourriez être tenté de tout faire d’un seul coup, mais au fond, vous reconnaissez que cela ne fonctionnera probablement pas. Ce que vous devez faire, c’est suivre un plan judicieux, étape par étape.

