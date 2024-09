Votre horoscope prospectif : 29 septembre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Êtes-vous assez courageux pour commencer une nouvelle aventure ? Bien sûr que oui. Le message de votre thème d’anniversaire est qu’une rupture avec le passé sera bénéfique non seulement pour vous mais pour toutes les personnes dont la vie interagit avec la vôtre. Soyez un catalyseur de changement.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

L’activité cosmique dans la zone de partenariat de votre thème vous mettra cette semaine en contact avec un large éventail de personnes, dont certaines deviendront de très bons amis. Ensemble, vous apprécierez discuter du sens de la vie et vous amuserez en même temps.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

La prochaine éclipse solaire vous encouragera à adopter une approche plus sérieuse de votre routine de travail. Les vieilles habitudes peuvent avoir la vie dure, mais il deviendra vite évident que vous pouvez et devez mettre vos méthodes à jour si vous voulez progresser.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

C’est le moment idéal pour prendre au sérieux quelque chose auquel vous pensez de temps en temps depuis des semaines, des mois, voire des années. La situation cosmique est telle que si vous commencez à y travailler maintenant, elle sera pratiquement terminée d’ici la fin de l’année.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Les événements récents ont été difficiles et vous pourriez sans aucun doute vous reposer – alors prenez-en un. Les partenaires et les proches ressentiront votre besoin de vous détendre un peu et vous offriront l’espace que vous recherchez pour vous détendre et restaurer vos batteries physiques et émotionnelles.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous appréciez la chaleur du contact humain, mais vous ne la trouverez que si vous vous impliquez dans le monde. L’activité cosmique dans la zone la plus sociable de votre thème permettra de se faire facilement de nouveaux amis – et les anciens amis vous apprécieront plus que jamais.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vous devez décider de ce qui est le plus important pour vous maintenant : vos ambitions ou votre liberté d’aller et venir à votre guise. Si vous voulez progresser dans le monde, vous devez vous ancrer au même endroit pendant un certain temps. Pourquoi cela devrait-il être si difficile ?

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Il n’y a peut-être aucune limite à ce que vous pouvez faire, mais cela ne constitue pas une invitation à tout faire. Plus vous vous rapprochez de l’éclipse solaire de mercredi, plus vous saurez ce que vous devriez viser. Écoutez et agissez en fonction de ce que votre voix intérieure vous dit.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Il peut sembler que certaines personnes vous traitent avec moins de respect que vous ne le méritez, mais il est fort probable que vous soyez inutilement susceptible. Résistez à l’envie de leur répondre cette semaine, sinon vous pourriez les retourner contre vous sans aucune raison.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous aimez penser par vous-même, même si vos pensées partent parfois dans des directions étranges et merveilleuses. Si certaines des idées qui vous viennent à l’esprit au cours des prochains jours vous semblent scandaleuses, soyez malin et demandez un deuxième avis.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vous avez avancé trop vite et trop fort et vous devez être plus doux avec vous-même. Une bonne première étape serait d’arrêter de s’inquiéter. Ce qui sera sera et il n’y a aucune raison logique pour que vous vous en inquiétiez.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

En tant que signe fixe du zodiaque, vous avez tendance à avoir une vision tunnel, ce qui peut être d’une grande aide pour faire avancer les choses, mais pas du tout lorsque vous devez vous adapter. Sortez de ce tunnel et voyez à quel point le monde est réellement plus grand.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous pourriez être tenté de rompre les liens avec un groupe qui comptait autrefois beaucoup pour vous mais qui semble désormais vous freiner, mais ne prenez de décision définitive qu’après l’éclipse solaire du 2. Cela vaut peut-être encore la peine de continuer.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com