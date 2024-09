Votre horoscope prévisionnel pour la semaine du 8 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Un lien Soleil-Saturne le jour de votre anniversaire signifie que vous devrez travailler plus dur que prévu au cours de l’année à venir. Le côté positif, c’est que vos succès, qui seront nombreux, auront un goût encore plus doux, car vous savez que vous avez tout fait par vous-même.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Le fait que vous ne puissiez pas expliquer pourquoi certains événements se sont produits ne signifie pas que vous devez les ignorer. Alors que Mercure revient dans la zone de travail de votre thème cette semaine, vous devez parler moins et écouter davantage. Que tente de vous dire l’univers ?

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

En tant que signe fixe du zodiaque, vous avez des opinions tranchées sur à peu près tout, mais aussi fortes soient-elles, elles ne peuvent jamais remplacer les faits. Évitez les vœux pieux et ne rejetez pas les idées simplement parce qu’elles ne correspondent pas à votre vision du monde.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous pourriez vous retrouver cette semaine sous une forte pression de la part de personnes dont l’autorité est supérieure à la vôtre. Soyez malin et faites un pas en arrière plutôt qu’en avant, car en cas de confrontation, vous en sortirez presque certainement perdant.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous devriez dès maintenant prévoir d’explorer des contrées plus lointaines que d’habitude. De nouveaux endroits et de nouveaux visages seront très amusants et, pour une fois, l’argent ne devrait pas être un problème. Ne vous inquiétez pas si cela vous coûte un ou trois dollars en cours de route.

LION (24 juillet – 23 août) :

Vous devez commencer à chercher des moyens de donner un coup de pouce à votre trésorerie. Alors que la planète mentale Mercure se déplace dans la zone financière de votre thème cette semaine, vous ne manquerez pas d’idées pour constituer vos réserves. Ne les laissez pas s’épuiser autant à l’avenir.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Votre engagement dans un partenariat ou une relation a été mis à l’épreuve ces derniers temps, mais vous avez surmonté l’épreuve et vous êtes désormais plus proches que jamais. Quelle que soit la tâche que vous avez l’intention de réaliser au cours de la semaine à venir, assurez-vous de la réaliser ensemble.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

En apparence, vous semblez calme, mais au fond, vous êtes en colère à cause d’une certaine injustice. J’espère que vous serez suffisamment raisonnable pour comprendre que vous permettre de vous mettre en colère n’est pas la solution. Comment pouvez-vous améliorer la situation de manière pratique ?

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Les bons moments ne cessent de s’améliorer et avec Mercure qui se déplace dans la zone de l’amitié de votre thème cette semaine, vous ne serez pas le seul à avoir le sourire aux lèvres. Réunissez-vous avec des personnes qui partagent votre vision ensoleillée de la vie.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Une personne un peu instable émotionnellement pourrait vous irriter dans les prochains jours, mais essayez de ne pas laisser transparaître votre agacement. Si elle pense qu’elle vous énerve, elle agira de manière encore plus outrageante.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vous n’avez pas d’autre choix que de confronter un ami ou un proche avec la preuve qu’il a commis une mauvaise action. Son méfait spécifique n’est probablement pas trop dramatique, mais ne le laissez pas s’en tirer, car il pourrait prendre encore plus de libertés à l’avenir.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Si vous avez vécu au-dessus de vos moyens, ce qui va se passer dans les prochains jours vous le rappellera d’une manière qui ne pourra être ignorée. Sachez reconnaître le message et remettez vos finances sur la bonne voie. Cela ne devrait pas être trop difficile.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous vous sentez à nouveau bien dans votre peau et, grâce à votre état d’esprit positif, votre entourage se nourrira de votre vision optimiste et se sentira également bien dans sa peau. Donnez-vous pour mission de répandre un peu de bonheur.

