Votre horoscope prévisionnel : 22 septembre 2024

Il est nécessaire de repenser votre relation et la meilleure façon d’y parvenir est de reconnaître que vous ne changerez pas l’autre personne et qu’elle ne vous changera pas. Acceptez-la telle qu’elle est et rejetez votre tendance à porter des jugements excessifs.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Ne laissez pas les autres vous forcer à faire quelque chose dont vous n’êtes pas sûr. À mesure que le soleil se déplace vers votre signe opposé, la Balance, vous constaterez peut-être que les personnes qui ne s’opposeraient normalement pas à vous deviennent soudainement trop affirmatives. Tenez bon.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Ces dernières semaines ont été marquées par votre créativité et votre dynamisme, et ce n’est pas parce que le soleil change de signe que vous devez changer aussi. Vous devrez cependant prendre en compte les besoins des autres plus que vous ne l’avez fait ces derniers temps.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

L’une des meilleures périodes de l’année commence lorsque le soleil se déplace dans la zone la plus énergétique de votre thème astral et que les projets que vous élaborez au cours de la semaine à venir vous mèneront à des succès incroyables. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, c’est aussi simple que cela.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous avez passé de bons moments ces derniers temps et votre vie sociale en particulier a été très amusante, mais vous devez désormais vous concentrer sur votre vie de famille et sur les personnes qui dépendent le plus de vous. Que pouvez-vous faire pour leur montrer votre amour ?

LION (24 juillet – 23 août) :

Vous n’avez jamais été du genre à changer vos habitudes pour plaire aux autres et vous n’allez pas commencer maintenant. Fixez-vous comme objectif, au cours de la semaine à venir, de vous joindre à des personnes qui partagent votre vision positive de la vie. Ensemble, vous ferez des merveilles.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Votre énergie pourrait diminuer au cours des prochains jours, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Votre corps ressent simplement le besoin de ralentir et essaie de transmettre ce message à votre esprit. Écoutez-le.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

À mesure que le soleil entre dans votre signe, votre confiance en vous s’envolera et vous accepterez volontiers des tâches que vous pensiez auparavant trop risquées ou trop difficiles. Mais ne vous laissez pas emporter : vous avez des limites comme tout le monde.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Ce qui vous semble difficile aujourd’hui vous rendra plus fort demain, alors ne vous inquiétez pas si vous rencontrez quelques difficultés au cours des prochains jours, car tout cela fait partie du processus de croissance. En repensant à la fin de l’année, vous ressentirez un grand sentiment de fierté.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Le plus important maintenant est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rester en bons termes avec vos amis et vos contacts sociaux importants. Cela signifie avant tout garder pour vous ce que vous savez de leurs affaires privées. En bref, ne soyez pas un commère !

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si vous souhaitez progresser dans le monde, le transit du Soleil dans la zone de carrière de votre thème vous offrira des possibilités infinies au cours des prochaines semaines. Gardez les yeux et les oreilles ouverts et avancez rapidement lorsque la chance vous appelle.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous ressentirez un grand sentiment de liberté maintenant que le soleil se déplace vers votre signe aérien, la Balance. Même si votre situation financière n’est pas au beau fixe, vous pouvez trouver des moyens de mener une vie plus aventureuse. De nombreuses bonnes choses sont encore gratuites.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Concentrez-vous sur le fait que la vie est censée être amusante et que même si certaines choses vous dépriment, il y aura toujours des moyens de les surmonter et de recommencer à sourire. Le monde regorge d’opportunités, alors ouvrez-vous et accueillez-les.

