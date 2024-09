Votre horoscope prévisionnel : 15 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

HOROSCOPES SI C’EST AUJOURD’HUI VOTRE ANNIVERSAIRE Le jour de votre anniversaire, la vie en général sera plus facile et les relations en particulier se dérouleront beaucoup plus harmonieusement que ce n’était le cas ces derniers temps. Vous serez à la mode – pendant toute une année !

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Préparez-vous à faire la percée dont vous avez toujours rêvé. L’éclipse lunaire qui approche va éliminer les obstacles qui vous ont ralenti, vous permettant ainsi de prendre facilement l’initiative. Ne réfléchissez pas trop, agissez simplement.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Malgré quelques contretemps, les dernières semaines ont été très encourageantes et ce qui se produira au moment de l’éclipse de mercredi sera la cerise sur le gâteau. Quels que soient les défis qui se présenteront, vous pourrez les tourner à votre avantage.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous avez été soumis à une forte pression ces derniers temps et il est clair que quelque chose doit céder. Ce quelque chose deviendra évident au cours des prochains jours et, lorsqu’il éclatera enfin, la tension se dégonflera comme un ballon qui a éclaté.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Peu importe le nombre de divergences d’opinions qui ont eu lieu ces dernières semaines, elles peuvent facilement être résolues à présent, à condition que vous soyez prêt à admettre que vous en êtes autant responsable que n’importe qui d’autre. Un peu d’humilité vous aidera beaucoup.

LION (24 juillet – 23 août) :

Le message des astres pour la semaine à venir est que vous devez cesser de vous apitoyer sur votre sort et reconnaître que la vie est aussi belle que vous le souhaitez. Une attitude positive vous aidera à repérer les opportunités de gagner de l’argent avant vos rivaux.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

L’approche de l’éclipse lunaire signifie que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres soient aussi motivés que vous pour progresser dans le monde. Un peu de patience et de compréhension de votre part contribueront grandement à convaincre les gens de votre côté.

Vous avez manqué l’un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des jours les plus récents

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez mal à l’aise au début de la nouvelle semaine, car l’éclipse imminente mettra tout le monde sur les nerfs. Dans quelques jours, vous regarderez en arrière et reconnaîtrez que vos craintes n’avaient aucun fondement. Il n’y avait jamais de quoi s’inquiéter.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Un projet créatif a atteint une étape critique et ce qui se passe au moment de l’éclipse de mercredi vous obligera à décider si vous devez continuer et le terminer ou si vous devez abandonner et vous concentrer sur quelque chose d’un peu moins difficile.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Si vous planifiez soigneusement et travaillez dur au cours de la semaine à venir, vous avez toutes les chances d’accomplir quelque chose qui vous apportera des récompenses et des applaudissements de la part de vos employeurs et de vos collègues supérieurs. Malgré ce que disent certains, vous avez ce qu’il faut pour réussir.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si vous n’avez pas envie de vous joindre à ce que font les autres cette semaine, ne vous forcez pas. C’est l’une de ces occasions où vous profiterez davantage de la vie si vous restez en retrait pendant un moment et regardez les autres s’amuser.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Les nouvelles que vous recevrez de loin au cours des prochains jours ne seront peut-être pas entièrement positives, mais elles ne seront pas non plus entièrement négatives, alors ne réagissez pas de manière excessive. Si vous attendez la fin de la semaine pour les recevoir, elles auront probablement été dépassées par les événements et n’auront plus d’importance.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Ce sentiment persistant de malaise que vous ressentez signifie que vous savez que le changement est inévitable. La question est simplement de savoir si vous allez faire ce changement vous-même ou si vous allez laisser l’univers le faire pour vous. Pour de meilleurs résultats, prenez l’initiative.

Découvrez-en plus sur vous-même sur sallybrompton.com