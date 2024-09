Votre horoscope du jour : 9 septembre

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Faites l’inventaire de vos forces et de vos faiblesses, puis planifiez l’année à venir en fonction de ces traits. Plus vous en saurez sur vous-même, plus vous serez en mesure de vous concentrer sur les objectifs et les ambitions qui comptent vraiment.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Ignorez ceux qui disent que vous ne savez pas ce que vous faites et continuez à vous atteler à votre tâche actuelle. À la fin de la journée, vos efforts commenceront à porter leurs fruits et demain à cette même heure, même vos critiques chanteront vos louanges.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Les planètes vous préviennent que vous avez peut-être fait trop d’efforts au cours des deux dernières semaines, alors ralentissez et donnez à votre esprit et à votre corps le temps de récupérer. Même vos rivaux admettront que vous méritez une pause, mais vous seul pouvez vous en accorder une.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous avez tout à fait le droit et toutes les raisons de vous faire plaisir, alors ignorez ceux qui vous disent qu’il faut être sérieux à chaque instant de chaque jour et amusez-vous lorsque l’occasion se présente. Quel est ce vieux dicton ? Ah oui : si ça fait du bien, faites-le !

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous avez fait preuve d’une patience incroyable envers vos amis et collègues qui fonctionnent à un niveau mental et physique plus lent et ils vous témoigneront leur reconnaissance aujourd’hui. C’est une loi de l’univers : si vous êtes gentil avec les autres, ils seront gentils avec vous.

LION (24 juillet – 23 août) :

Vous devez laisser tomber tous les regrets persistants concernant vos erreurs passées et continuer votre vie. Le fait est que vous faites toujours partie des chanceux et que votre chance s’améliorera encore plus si vous regardez vers l’avant plutôt que vers le passé.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Alors que Mercure, votre planète dominante, rejoint le Soleil dans votre signe aujourd’hui, vos pensées se rassembleront et vous trouverez facile de faire quelque chose de spécial avec toutes ces grandes idées qui ont inondé votre esprit. La vie est belle et sur le point de devenir encore meilleure.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Le fait que vous ayez commis certaines transgressions par le passé ne garantit pas que vous en serez exempté à l’avenir. Personne n’attend de vous que vous soyez parfait, mais vos amis, vos proches et vos collègues s’attendent à ce que vous soyez honnête avec eux.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Il n’y a aucune raison pour que vous vous limitiez aux mêmes lieux et aux mêmes visages. Au contraire, l’activité cosmique dans deux des zones les plus aventureuses de votre thème vous oblige à sortir dans le monde et à explorer de nouveaux horizons.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous traversez peut-être une période difficile sur le plan professionnel en ce moment, mais si vous restez calme et concentré, vous vous en sortirez indemne. Vous pourrez même impressionner les puissants au point de mériter une promotion.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Le plus important pour la nouvelle semaine est de vous concentrer sur une activité qui vous passionne. Avec le Soleil et Mercure qui se déplacent dans la zone la plus aventureuse de votre thème, cela pourrait être l’une des meilleures choses que vous ayez jamais faites.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous ne souhaitez peut-être pas assumer un rôle de leader, mais à un moment donné, vous vous retrouverez probablement dans une situation où les autres se tourneront vers vous pour obtenir des conseils et vous ne devrez pas les décevoir. Utilisez votre ingéniosité pour résoudre une situation difficile.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous n’aurez pas de mal à prendre des décisions aujourd’hui, mais vous devrez faire face à des personnes qui ne sont pas à votre niveau pour faire avancer les choses. Faire claquer le fouet ne peut vous mener que jusqu’à un certain point – ce dont ils ont le plus besoin, c’est d’encouragement.

