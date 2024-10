Votre horoscope du jour : 9 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Ce qui se passera au cours des prochains mois nécessitera de suspendre certains projets à long terme, mais ce n’est pas une mauvaise chose. Votre thème d’anniversaire suggère que vous avez trop dispersé votre énergie et que vous devez vous recentrer sur vos objectifs fondamentaux.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Alors que Jupiter entame aujourd’hui sa phase rétrograde dans la zone de voyage de votre thème, vous devrez être très prudent lorsque vous planifiez des voyages de toute nature. Si vous laissez les détails au hasard, vous pourriez constater que votre chemin est bloqué de manière inattendue, alors regardez toujours devant vous.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

C’est bien que vous soyez ambitieux, mais ne laissez pas vos objectifs matériels diriger votre vie au point de négliger d’autres domaines qui sont plus importants. Le message des étoiles aujourd’hui est que vous avez déjà suffisamment de ce dont vous avez besoin.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Ce n’est peut-être pas votre façon de tout faire strictement selon les règles, mais comme la planète Jupiter devient rétrograde dans votre signe aujourd’hui, il serait sage de ne rien laisser au hasard. Si vous prenez de gros risques, vous pourriez finir par payer des factures encore plus importantes.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Prenez le temps aujourd’hui de vous asseoir dans un endroit calme et de réfléchir à ce que vous essayez d’accomplir. Vous n’avez pas besoin d’une passion dévorante pour être heureux, mais vous devez savoir que votre vie fait la différence.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Faites savoir à vos amis et aux membres de votre famille ce dont vous avez besoin aujourd’hui et assurez-vous de savoir également ce dont ils ont besoin. Si vous pouvez faire des choses pour eux et qu’ils peuvent faire des choses pour vous, alors un compromis est évidemment une bonne idée.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

La seule façon de comprendre ce qui se passe est de regarder sous la surface des événements. Déconnectez-vous du monde pendant une heure ou trois aujourd’hui et laissez ce qui est en vous, plus vous êtes sage, vous guider vers la réalité.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Plus vous essayez de terminer quelque chose aujourd’hui, plus vous vous retrouverez freiné par des personnes qui ne partagent pas votre sentiment d’urgence. Peut-être qu’ils ont raison, peut-être qu’il n’est pas nécessaire d’être aussi pressé pour le faire.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Résistez à l’envie de tout miser sur un événement que vous pensez gagnant, car vous soutiendrez presque certainement un perdant. Alors que la planète porte-bonheur Jupiter devient rétrograde dans la zone de richesse de votre thème, ce n’est pas le bon moment pour risquer votre argent.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Plus quelqu’un essaie d’exercer son charme sur vous aujourd’hui, plus vous vous méfierez de ses motivations, et vous avez raison d’être sur vos gardes. Il y a de fortes chances qu’ils dressent un tableau beaucoup trop rose de ce dans quoi ils vous proposent d’investir.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si vous critiquez sévèrement quelqu’un dont la performance est loin d’être parfaite aujourd’hui, il fera probablement les mêmes erreurs à l’avenir. Au lieu de vous concentrer sur ce qu’ils ont mal fait, essayez de stimuler leur ego en les félicitant pour ce qu’ils ont bien fait.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Prenez du recul par rapport à ce sur quoi vous travaillez et portez un regard critique sur vos efforts. Vous remarquerez presque certainement des domaines dans lesquels vous auriez pu faire mieux et si vous vous concentrez sur ces points aujourd’hui, vos efforts futurs seront beaucoup plus productifs.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Facilitez-vous la vie aujourd’hui en ne vous énervant pas sur des questions sur lesquelles vous n’avez qu’un contrôle limité. Cela s’applique particulièrement aux relations, car les proches ne sont clairement pas d’humeur à faire des compromis. Tout finira par s’arranger, alors pourquoi s’inquiéter ?

