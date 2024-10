Votre horoscope du jour : 7 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Vous aimez les défis et c’est bien mais votre thème d’anniversaire vous prévient de ne pas vous lancer dans des tâches qui pourraient être trop lourdes pour vous. Fixez-vous des objectifs qui vous mettront à rude épreuve mais qui restent dans votre zone de confort. La vie ne doit pas nécessairement être une lutte constante.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Une succession de changements majeurs s’annoncent mais il n’y a pas lieu d’avoir peur. Au contraire, comme la plupart, sinon la totalité, de ces changements vont jouer en votre faveur, vous devriez sortir le tapis de bienvenue et les inviter tous.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous n’êtes peut-être pas entièrement satisfait de l’image que vous pensez que les autres ont de vous, mais vous voient-ils vraiment sous un jour négatif ou êtes-vous trop critique envers vous-même ? Il s’agit probablement de la dernière solution, alors ne vous faites pas relooker pour l’instant.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Si vous agissez de manière décisive aujourd’hui, vous ferez une énorme impression sur les gens autour de vous et quelqu’un en position d’autorité fera tout son possible pour chanter vos louanges. Faites-leur savoir que vous attendez plus que des mots : vous attendez également une augmentation de salaire.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous pouvez assez facilement trouver des moyens de vous venger des personnes qui vous ont critiqué sans raison valable, mais est-ce que cela en vaut la peine ? Non, ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la réalisation d’un projet qui apportera le genre de récompenses que personne ne peut critiquer.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous ne pensez peut-être pas que vous méritez toutes les bonnes choses que vos amis et collègues disent maintenant de vous, mais à leurs yeux, vous êtes un peu un héros. Ils admirent particulièrement votre capacité à transformer ce qui semblait être une main perdante en une main gagnante.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Bien que la Vierge soit considérée comme un signe conservateur, vous possédez également un côté aventureux et cet côté de votre nature sera bien en évidence au cours des prochains jours. En secret, vous apprécierez plutôt qu’on vous considère comme un peu rebelle.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Le message des stars au début de la nouvelle semaine est que vous devez trouver le juste équilibre entre vous affirmer et permettre aux autres de prendre les devants. Vous constaterez peut-être qu’une approche plus coopérative fonctionnera mieux pour vous au cours des prochains jours.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous préférerez peut-être éviter les problèmes qui causent tant de conflits, mais votre sens du fair-play ne vous permettra pas de rester à l’écart quelle que soit la confrontation en cours. Vous n’avez pas besoin d’être du côté des anges pour savoir ce qui est juste.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Quelque chose qui vous retient vous lâchera soudainement et de manière inattendue aujourd’hui et vous risquez de partir dans la direction opposée. Passer d’un extrême à l’autre est rarement une bonne idée, alors réfléchissez avant de réagir.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Ce que vous devez garder à l’esprit aujourd’hui, c’est qu’il n’y a pas de droit d’auteur sur les idées : si un ami ou un collègue imagine quelque chose dont vous pensez pouvoir bénéficier, alors utilisez-le par tous les moyens. Cela ne vous rendra pas populaire mais cela pourrait vous rendre riche !

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Concentrez-vous sur les nombreuses bonnes choses de votre vie et ignorez une ou deux mauvaises choses qui ne sont vraiment pas si graves. Ignorez également ces gens tristes qui insistent sur l’imminence d’une crise majeure alors que vous savez que leurs craintes sont totalement infondées.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous vous sentez peut-être plus confiant à l’égard de vos prospects, mais tout le monde n’est pas convaincu que vous avez ce qu’il faut, alors donnez-vous pour objectif cette semaine de leur prouver le contraire. Ne faites pas trop d’efforts pour cela – faites en sorte que cela paraisse facile.

