Votre horoscope du jour : 5 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Si vous êtes réceptif aux nouvelles idées et aux nouvelles façons de faire les choses au cours de l’année à venir, vous augmenterez vos chances plusieurs fois. Pendant que vos rivaux luttent pour faire fonctionner les anciennes méthodes, vous découvrirez de nouvelles voies vers le bonheur et le succès.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Ne perdez pas votre temps à essayer d’expliquer à votre famille et à vos amis pourquoi vous adoptez une certaine ligne de conduite, car ils ne comprendront pas. La seule chose qui compte maintenant, c’est que vous ayez la confiance nécessaire pour vous lancer quoi qu’il arrive – et vous le faites !

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Même si vous pourriez être tenté de rester seul à la maison ce week-end, vous devrez à un moment donné vous aventurer dehors et affronter vos démons. Vous constaterez sans aucun doute que ce que vous craignez le plus est la chose dont vous avez le moins à craindre.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous avez consacré beaucoup de temps et d’énergie à des activités qui n’ont pas vraiment d’importance et vous devez maintenant arrêter de gaspiller autant. Les planètes vous permettront de tourner facilement le dos au passé, car le passé n’a plus d’importance.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous ne devez pas vous permettre d’exagérer émotionnellement aujourd’hui car les conséquences pourraient être coûteuses. Vous êtes surveillé par des personnes qui ont le pouvoir de vous élever ou de vous pousser vers le bas, alors restez calme et assurez-vous qu’elles aiment ce qu’elles voient.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Votre esprit évolue à une vitesse fulgurante ces derniers temps, c’est pourquoi vous êtes en avance sur vos rivaux sur tous les plans. Profitez de cette avance pour impressionner les personnes en position de pouvoir. Montrez-leur pourquoi ils ont besoin de vos talents à leurs côtés.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Plus le monde autour de vous deviendra chaotique ce week-end, plus vous garderez votre sang-froid et ferez ce qui doit être fait avec un minimum de complications. Ce n’est pas que vous ne ressentez pas ce que ressentent les autres, vous êtes simplement capable de mieux le contrôler.

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous avez peut-être tous les faits et chiffres pertinents à portée de main, mais cela ne suffira pas à convaincre quelqu’un de suivre votre exemple. Laissez-les faire leur travail pendant que vous faites le vôtre. Il ne s’agit pas d’avoir raison ou tort, mais d’être différent.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vous ne vous souciez peut-être pas d’être populaire, mais les planètes indiquent que vous devrez être conscient de la façon dont les autres vous perçoivent ce week-end. Si vous agissez de manière imprudente, ils peuvent utiliser cela comme excuse pour vous critiquer devant des personnes influentes.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Ne réagissez pas de manière excessive si quelqu’un avec qui vous vivez ou travaillez vous suggère de faire quelque chose qui ne vous intéresse pas ce week-end. Faites-leur savoir fermement mais poliment que même si vous appréciez leur offre, vous avez trop d’autres choses en cours en ce moment.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si vous semblez impitoyable et au cœur dur ce week-end, cela pourrait retourner contre vous des types plus sensibles. Cela ne fait pas de mal de sourire et de donner l’impression que vous appréciez leurs efforts, même si vous préférerez peut-être qu’ils ne s’en soucient pas.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous ne pourrez peut-être pas expliquer pourquoi une personne en particulier vous frotte dans le mauvais sens, mais le fait est qu’elle le fait et cela ne va pas changer de sitôt. Si vous le pouvez, restez à l’écart. Si vous n’y parvenez pas, essayez au moins d’être patient.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous pourriez être tenté de vous impliquer dans une cause quelconque ce week-end, mais réfléchissez bien avant de vous engager. Avez-vous vraiment du temps à perdre pour assumer un rôle qui ne manquera pas de grandir et de devenir plus exigeant ?

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com