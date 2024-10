Votre horoscope du jour : 4 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Un lien Vénus-Saturne le jour de votre anniversaire suggère que les questions de nature matérielle se passeront bien pour vous cette année. Ils iront encore mieux si vous gardez votre sang-froid et ne laissez pas les autres vous influencer trop. Vous savez déjà ce qui doit être fait.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si vous devez prendre une décision concernant votre situation financière, vous devez obtenir des conseils professionnels avant de vous engager dans une nouvelle ligne de conduite. Les planètes vous avertissent que si vous vous fiez à votre instinct, vous pourriez vous retrouver dans une mauvaise direction et cela pourrait vous coûter cher.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Si vous êtes aux prises avec ce qui devrait être une situation simple, c’est probablement parce que vous avez négligé une information petite mais vitale. Prenez un peu de recul aujourd’hui par rapport à votre situation actuelle et découvrez ce que cela pourrait être.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Soyez toujours gentil avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais ne les laissez pas profiter de votre nature décontractée. Il est tout à fait possible d’être à la fois l’homme amusant dans la pièce et d’être à l’avant-garde lorsqu’il s’agit de défendre ses propres intérêts.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Il semble que tout le monde veut une partie de vous ces derniers temps et vous n’êtes pas sûr qu’il y ait suffisamment de vous pour tout le monde. Dans ce cas, vous devez faire savoir à vos amis, à vos proches et à vos collègues que vos besoins passent en premier, au milieu et en dernier, aujourd’hui et chaque jour.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Si vous avez l’impression de vous être égaré ces derniers temps, cela indique clairement que vous devez ralentir et chercher des moyens de vous simplifier la vie. Pour commencer, arrêtez de faire pour les autres ce qu’ils devraient faire pour eux-mêmes.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Si un ami hésite à se joindre à vos projets aujourd’hui, n’essayez pas de forcer les choses. Ils ne sont pas inutiles pour le plaisir, ils ont juste de sérieux problèmes à régler et ne veulent pas rendre la vie encore plus compliquée.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Il ne sert à rien de se mettre en colère si un collègue ou un partenaire commercial change d’avis aujourd’hui au sujet d’une coentreprise. Saturne dans la zone de travail de votre thème, lié à votre dirigeante Vénus, signifie que ce n’est pas le bon moment pour eux de s’engager.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Aussi tentante qu’une offre puisse être aujourd’hui, vous devez l’examiner très attentivement avant de décider de vous impliquer ou non. Vénus dans votre signe vous encouragera à tenter votre chance, mais d’autres influences vous avertissent qu’il pourrait y avoir des dangers cachés.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous n’avez jamais été du genre à partager vos pensées et vos sentiments les plus intimes et il n’y a aucune raison pour que vous changiez vos habitudes maintenant. Moins les gens savent ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur, mieux c’est. Pourquoi télégraphier vos intentions ?

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Saturne, votre dirigeant, est bien lié à Vénus aujourd’hui, ce qui signifie que les activités de groupe devraient se dérouler bien, mais comme Saturne est toujours en mouvement rétrograde, vous risquez de faire trop confiance. Restez en bons termes avec tout le monde mais ne révélez rien.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

L’activité cosmique dans la zone la plus ambitieuse de votre thème peut vous inciter à suivre un nouveau cheminement de carrière, mais pouvez-vous être sûr que vos perspectives à long terme seront bonnes ? Il serait peut-être plus sage d’attendre plus tard dans le mois avant de prendre une décision finale.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous ne voulez pas blesser un proche, mais vous devez l’informer des réalités de la situation actuelle. Il y a de fortes chances qu’ils aient délibérément évité les mauvaises nouvelles afin de pouvoir continuer à se sentir bien dans ce qu’ils font. Envoyez-leur un appel d’alarme.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com