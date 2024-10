Votre horoscope du jour : 31 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Scorpion.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Vous êtes peut-être une personne sérieuse de nature, mais votre objectif n°1 pour l’année à venir doit être de rire davantage. La vie est une aventure et comme toutes les aventures elle a ses hauts et ses bas. Apprenez ce que vous pouvez des bas, mais concentrez-vous principalement sur les hauts.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

La culpabilité est une émotion inutile et plus vite vous vous débarrasserez de ce qui vous préoccupe, mieux ce sera. L’approche de la nouvelle lune est susceptible d’amplifier les regrets ou les remords que vous pourriez ressentir, alors mettez-les hors de votre tête et passez à autre chose.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Profitez de l’occasion aujourd’hui pour rappeler à vos partenaires et à vos proches à quel point ils comptent pour vous. Ils en sont sans doute déjà conscients, mais cela ne fait pas de mal d’insister sur ce point de temps en temps. Faites-leur savoir que vous pensez toujours qu’ils sont spéciaux.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous semblez faire beaucoup plus de travail que ce qui est strictement nécessaire. Il ne fait aucun doute que vous pouvez faire un meilleur travail dans la plupart des choses que vos collègues, mais si vous essayez de tout faire, vous risquez de vous retrouver à terre. Obtenez de l’aide.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

L’approche de la nouvelle lune dans la zone la plus dynamique de votre thème vous permettra de briller facilement au cours des prochaines 48 heures. Si vous travaillez sur quelque chose de nature créative ou artistique, visez haut et faites-en un chef-d’œuvre.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Vous pourriez être quelque peu ému aujourd’hui, mais est-ce une si mauvaise chose ? Parce que vous avez tendance à être très optimiste quant à la vie, certaines personnes sont surprises lorsque vous montrez votre côté vulnérable, mais elles ont besoin de savoir que vous êtes aussi humain qu’eux.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Les voyages et les activités sociales sont désormais sous d’excellentes étoiles et si vous parvenez à trouver un moyen de combiner les deux au cours des prochains jours, cela pourrait être l’une des meilleures périodes de l’année pour vous. Faites-en du bien à vos amis et à vos proches aussi.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

La nouvelle lune de demain dans le domaine financier de votre thème vous encouragera à procéder aux réductions nécessaires dans vos dépenses. Vous aimez dépenser, et il n’y a rien de mal à cela, mais ne laissez pas vos dépenses dépasser vos revenus.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

C’est le moment idéal pour vider vos biens. Si vous êtes typique de votre signe, vous n’aimez pas vous débarrasser des choses dont vous pensez avoir besoin un jour, mais la nouvelle lune signifie qu’il est temps de créer un espace créatif dans votre vie.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous êtes peut-être assez intelligent pour savoir que vous êtes sorti de votre profondeur et que vous devez retourner sur un terrain plus sûr, mais êtes-vous assez intelligent pour savoir que vous ne pourrez pas le faire par vous-même ? Obtenir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Le message des planètes aujourd’hui est que vous ne devez pas essayer d’imposer vos opinions aux autres. Vous avez bien sûr droit à votre point de vue, mais eux ont tout autant le droit d’adopter un point de vue différent. Il n’y a aucune raison de le prendre personnellement.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Si vous voulez quelque chose d’assez important d’ici le week-end, vous trouverez un moyen de l’obtenir, mais les planètes vous avertissent qu’il existe un danger que vous puissiez retourner certaines personnes contre vous par votre tactique de ne pas faire de prisonniers. Agissez équitablement pour que vos rivaux vous respectent.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

La nouvelle lune à venir vous ouvrira les yeux sur de nouvelles possibilités et si vous êtes assez courageux pour agir en fonction de ce que vous voyez, il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez réaliser. Partez du principe que tout est permis et que tout est possible.

