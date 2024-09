Votre horoscope du jour : 30 septembre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Un lien Mars-Saturne le jour de votre anniversaire signifie qu’il est temps de prendre au sérieux vos ambitions. Mettez vos doutes de côté et recherchez ce qui vous inspire le plus. Le fait que certaines personnes n’approuveront pas vos choix les rendra d’autant plus attractifs.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Une relation qui a été un peu difficile ces derniers temps peut retrouver un nouveau souffle SI vous êtes prêt à abandonner le passé, à pardonner et à oublier. Garder rancune ne changera pas la situation pour le mieux, mais cela pourrait la rendre pire.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous êtes peut-être un signe de Terre et conservateur par nature, mais vous êtes dans une de ces humeurs où vous refusez d’être limité par ce que les autres attendent de vous. Nul doute que vous allez choquer quelques personnes aujourd’hui mais c’est une bonne chose.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Oubliez ce que les autres disent que vous devriez faire et faites ce qui vous semble juste. D’autres peuvent se plaindre que vous agissez de manière irresponsable, mais et alors ? Avec le Soleil et Mercure dans la zone la plus dynamique de votre thème, vous pouvez tout faire.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Résistez à l’envie de vous impliquer dans la vie privée de quelqu’un d’autre aujourd’hui, même s’il laisse entendre qu’il pourrait bénéficier de votre aide. C’est l’une de ces occasions où, quoi que vous suggériez, vous serez celui qui sera blâmé en cas de problème.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Après vous être engagé sur un chemin particulier, vous devez vous y tenir jusqu’au bout, peu importe à quel point la route peut être semée d’embûches. Quiconque pense pouvoir vous persuader de réfléchir à nouveau doit se rappeler que vous n’êtes pas du genre à changer d’avis.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vous n’êtes pas obligé d’être un rebelle, mais vous devez être conscient qu’il existe d’autres options qui s’offrent à vous, des options que la plupart des gens trouveraient trop risquées. Vous n’avez jamais eu peur de partir dans une direction différente et c’est ce que vous devez faire maintenant.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Le Soleil et Mercure unissent leurs forces dans votre signe aujourd’hui, ce qui clarifiera vos pensées et rendra évident ce qui doit être fait. Sur le plan du travail, en particulier, votre capacité à anticiper et à planifier vous offrira des opportunités qui sont refusées à vos concurrents.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Des décisions difficiles devront être prises au cours des prochains jours et vous n’hésiterez pas à agir rapidement et sans pitié pour protéger vos propres intérêts. Ne craignez pas que d’autres soient perdants à cause de vos actions. Est-ce qu’ils s’inquiéteraient pour vous ?

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Il y a tellement d’opportunités qui s’offrent à vous maintenant qu’il y a un risque que vous essayiez de faire une demi-douzaine de choses à la fois au lieu d’une chose à la fois. Identifiez votre objectif numéro un, puis foncez avec toute l’énergie dont vous disposez.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

L’activité cosmique dans le domaine de carrière de votre thème signifie qu’il est peut-être temps de choisir une nouvelle voie professionnelle. Suivez par tous les moyens les conseils de vos amis et collègues, mais en fin de compte, vous ne devez agir que selon ce que votre conscience vous dit être juste.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Votre vie va changer pour le mieux au cours des prochains jours et il est fort possible que d’ici la fin de la semaine vous empruntiez un chemin très différent de celui que vous suivez actuellement. Il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez réaliser.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous pouvez sentir que quelque chose d’important est sur le point de se produire, mais parce que vous ne pouvez pas mettre le doigt sur ce que cela pourrait être, votre niveau d’anxiété augmente. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter : le monde pourrait basculer et vous retomberiez quand même sur vos pieds.

