Votre horoscope du jour : 30 octobre 2024

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Mercure en contradiction avec les changements de la planète Uranus le jour de votre anniversaire signifie que vous ne devez pas tomber dans le piège de la dernière mode ou mode. Ce qui a bien fonctionné pour vous dans le passé peut tout aussi bien fonctionner à l’avenir. Si d’autres veulent prendre le risque, c’est à eux de décider.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si vous avez besoin d’argent supplémentaire dans votre poche, vous devrez trouver un moyen d’en gagner davantage. À défaut, vous pourriez obtenir un retrait important des biens dont vous n’avez plus besoin. Vendez le tout en ligne.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Résistez à la tentation de faire toute une histoire sur quelque chose qui n’a en réalité qu’une importance mineure. Ce qu’un ami ou un collègue a dit ou fait a peut-être été ennuyeux, mais cela ne vous a pas blessé de manière matérielle, alors soyez un adulte et laissez tomber.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Si quelqu’un vous critique au cours des prochaines 24 heures, c’est probablement parce qu’il est jaloux de votre réussite. La meilleure façon de les gérer est d’ignorer ce qu’ils disent et de continuer à faire ce qui les a rendus si envieux de vous au départ.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Cela pourrait et devrait être un moment merveilleux pour vous, en particulier sur le plan créatif et romantique, et si vous parvenez à trouver un moyen de réunir ces deux choses, cela pourrait s’avérer être le meilleur moment de votre vie. L’univers vous aime parce que vous êtes un acteur.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Si vous devez faire savoir à quelqu’un dans un langage clair et simple pourquoi il vous énerve, dites-le simplement et finissez-en. Vous n’êtes pas obligé de souffrir des imbéciles, surtout de ceux qui pensent savoir mieux que vous.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Vous êtes tellement plein d’énergie en ce moment que vous pourriez être tenté d’assumer une douzaine de tâches à la fois – et faire un mauvais travail avec plusieurs d’entre elles. Réduisez vos engagements et faites seulement deux ou trois choses incroyablement bien.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire en ce moment, mais vous ne pouvez pas vous permettre de tenir quoi que ce soit pour acquis, en particulier sur le plan du travail, où des rivaux pourraient comploter pour vous faire baisser d’un ou deux points. Ne leur facilitez pas la tâche en étant trop décontracté.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Si vous concentrez toutes vos énergies dans une seule direction d’ici la fin de la semaine, vous êtes sûr d’accomplir quelque chose de remarquable. Ne comptez pas trop sur les autres. Certains de vos collègues parlent d’un meilleur jeu qu’ils ne jouent.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous pouvez paraître calme à l’extérieur, mais à l’intérieur, vous avez des doutes sur certaines des décisions que vous avez prises récemment. Ne soyez pas si négatif. Ce ne sont peut-être pas toutes de bonnes décisions, mais au moins vous avez fait quelque chose, ce qui est plus que la plupart des gens.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Il faudra faire des compromis face à des personnes dont les idées sur la manière de procéder, tant sur le plan personnel que professionnel, sont radicalement en contradiction avec les vôtres. Aiguisez vos compétences en négociation, car vous en aurez besoin.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous n’avez jamais été du genre à faire des compromis sur un point de principe et vous n’êtes pas près de commencer maintenant, quelle que soit la pression exercée d’en haut. Ne vous inquiétez pas de vous créer des ennemis : vous avez toujours de nombreux amis haut placés.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il ne sert à rien de chercher des réponses traditionnelles à des problèmes si nouveaux qu’il n’existe peut-être même pas encore de nom pour leur donner un nom. Même lorsque vous trouvez une solution, n’essayez pas de la graver dans le marbre – soyez extrêmement flexible à tout moment.

