Votre horoscope du jour : 27 septembre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

N’écoutez pas ceux qui disent que vous devez apporter des changements majeurs, car ils ont tort. Le message de votre thème d’anniversaire est que si vous continuez à faire ce que vous faites et que vous le faites bien, tout se mettra en place pour vous au cours de l’année à venir.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si vous faites l’effort d’être gentil avec les personnes que vous rencontrez aujourd’hui, elles le seront avec vous en retour et votre vision de la vie s’améliorera considérablement. C’est une loi de l’univers : les bonnes ondes que vous dégagez vous reviennent plusieurs fois.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Résistez à la tentation de brûler la bougie par les deux bouts aujourd’hui et pendant le week-end. Oui, il y a tellement de choses à faire, mais si vous en faites trop et si vous vous forcez trop, vous atteindrez rapidement un point de rendement décroissant.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Avec le soleil et votre règle Mercure se déplaçant dans la zone la plus dynamique de votre thème, vous êtes sans aucun doute impatient de vous lancer dans tous les projets passionnants que vous avez planifiés. Soyez cependant raisonnable à ce sujet – n’essayez pas de tout faire en une seule fois.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous pourriez devenir plutôt excité aujourd’hui alors que vos amis et les membres de votre famille prennent le genre de décisions que vous jugez stupides au mieux et dangereuses au pire. Faites ce que vous pouvez pour leur donner du sens, mais s’ils insistent pour aller de l’avant, écartez-vous !

LEO (24 juillet – 23 août) :

Au cours des prochains jours, vous aurez l’occasion de sonner votre propre trompette et de faire savoir au monde entier ce que vous avez accompli. En tant que Lion plus grand que nature, vous êtes sûr d’en tirer le meilleur parti. Parfois, il est normal de laisser son ego prendre le dessus.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Réfléchissez bien avant d’agir sur une idée qui, selon vous, pourrait rapporter beaucoup d’argent. Peut-être que vous avez raison, peut-être que ce sera le cas, mais qu’en est-il des inconvénients potentiels ? Combien risquez-vous de perdre si les choses tournent mal et que vous vous retrouvez avec le chèque ?

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Rien ne vous arrêtera maintenant que le Soleil et Mercure se déplacent dans votre signe. Décidez de la meilleure façon de laisser votre marque sur le monde, puis lancez-vous avec chaque once d’énergie que vous possédez. Vous ferez une différence.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

L’activité cosmique dans la zone la plus sensible de votre thème signifie que vous devez réfléchir longuement et sérieusement avant de prendre toute décision susceptible d’entraîner des changements majeurs dans votre mode de vie. C’est bien que vous vouliez vous améliorer, mais n’en faites pas trop.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

De nouvelles façons de voir le monde vous seront présentées au cours des prochains jours et si vous êtes intelligent, vous les prendrez toutes au sérieux. Ce n’est pas un signe d’échec si vous devez changer de point de vue, c’est un signe de sagesse.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Plus vous traitez avec des employeurs et d’autres personnes importantes aujourd’hui et pendant le week-end, plus ils apprécieront ce qu’ils voient et plus ils vous proposeront d’opportunités. Personne ne mérite de grimper plus haut sur l’échelle du succès que vous.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Sortez et faites-vous remarquer. Même si vous êtes le genre de Verseau qui aime rester à l’écart du public, vous devez vous ouvrir et laisser les autres voir à quel point vous êtes un être humain merveilleux. Montrez au monde à quoi ressemble la qualité des étoiles !

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Les questions financières deviendront de plus en plus importantes au cours des prochaines semaines et la bonne nouvelle est que vous pouvez tirer un énorme profit de l’utilisation de vos talents, dont le plus grand est votre capacité à sympathiser avec toutes sortes de personnes. Faites travailler votre compassion pour vous.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com