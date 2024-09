Votre horoscope du jour : 26 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Il y a tellement d’idées qui vous trottent dans la tête en ce moment qu’elles commencent à se faire obstacle. Identifiez vos trois objectifs principaux et concentrez-vous exclusivement sur ceux-ci au cours de l’année à venir. Plus vous serez concentré, plus vous réussirez.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous pouvez facilement gagner une dispute avec un ami aujourd’hui, mais n’en faites pas trop de cas, car vous pourriez le retourner contre vous. Le fait que vous ayez une connaissance supérieure de ce qui se passe n’est pas une excuse pour le ridiculiser.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Plus quelqu’un au travail essaie de vous provoquer aujourd’hui, plus vous devez rester calme et laisser ses efforts passer au-dessus de votre tête. Ce n’est pas ce qu’ils disent ou font qui compte, mais la façon dont vous choisissez d’y réagir. Alors ne réagissez pas du tout.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous n’êtes peut-être pas d’humeur à prêter attention aux détails, mais les planètes vous avertissent qu’il y a une petite chose dont vous devez être conscient. Si vous la laissez passer inaperçue, elle reviendra certainement plus tard et vous causera toutes sortes de problèmes.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous n’aurez pas beaucoup de patience aujourd’hui avec les gens qui s’énervent sans raison valable. Il est fort probable qu’ils veuillent vous impliquer dans leurs nombreux et divers soucis et malheurs. Vous le regretterez amèrement si vous laissez cela se produire.

LION (24 juillet – 23 août) :

Alors que Mercure se déplace aujourd’hui vers l’une des zones les plus extraverties de votre thème, vous devriez constater que vous êtes sur la même longueur d’onde que vos amis et les membres de votre famille. Sur le plan professionnel également, il devrait être plus facile d’amener vos collègues à voir les choses à votre façon.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Tant de choses changent dans votre vie que vous pourriez être tenté d’opérer des changements radicaux. La meilleure solution serait de vous détendre et de vivre votre vie jour après jour, heure après heure, voire minute après minute. Ne compliquez pas trop les choses.

Vous avez manqué l’un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des jours les plus récents

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Ce qui se passe aujourd’hui va vous réveiller et vous faire prendre conscience que vous avez négligé quelque chose d’une importance majeure. Ce n’est pas la fin du monde, mais vous devez vous concentrer sur ce point au cours des prochains jours.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Au lieu d’essayer de faire 50 choses à la fois, concentrez-vous sur un seul objectif et menez-le à bien avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Une approche disciplinée est indispensable si vous voulez faire des progrès dans votre énorme charge de travail.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Il sera beaucoup plus facile de se faire des amis et d’influencer les gens maintenant que Mercure se déplace dans la zone de l’amitié de votre thème. Faites en sorte de tendre la main non seulement aux personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance, mais aussi à celles que vous considérez comme des rivaux.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Si vous devez demander une faveur à une personne en position d’autorité, c’est le moment. Avec la planète des communications Mercure rejoignant le Soleil dans le secteur de la carrière de votre thème, vous trouverez facile de la persuader de vous soutenir et de vous récompenser.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

La semaine prochaine, vous serez au sommet de votre aventure, alors commencez à faire des projets et assurez-vous qu’ils soient ambitieux. L’année est peut-être déjà terminée depuis les trois quarts, mais vous n’avez pas encore commencé à vous engager sur le chemin de la gloire et de la fortune. Avancez vite et ne vous arrêtez pas !

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Ce qui vous occupe l’esprit depuis des semaines n’a en réalité aucune importance et ce qui se passe aujourd’hui vous convaincra qu’il ne faut plus y perdre de temps. Oubliez-le dès aujourd’hui et concentrez-vous sur des choses plus heureuses.

Découvrez-en plus sur vous-même sur sallybrompton.com