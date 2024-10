Votre horoscope du jour : 26 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Scorpion.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Donnez-vous la permission de rêver et n’écoutez pas ceux qui disent que vous n’avez aucun espoir de voir votre vision se réaliser. Lorsqu’un Scorpion veut quelque chose d’assez, il trouve toujours un moyen de l’obtenir, alors ignorez les opposants et faites quelque chose d’incroyable cette année.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous aimez être au centre des choses mais si vous faites trop de bruit ce week-end vous pourriez attirer l’attention de quelqu’un qu’il serait peut-être plus sage d’éviter. Lorsqu’on a affaire à des personnes en position d’autorité, il est préférable de faire profil bas.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Parce que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour aider tant de personnes ces dernières semaines, ils feront désormais tout leur possible pour vous aider. Si vous désirez quelque chose, vos amis et collègues l’obtiendront pour vous – tout ce que vous avez à faire est de le demander.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Vous êtes peut-être dans une de ces humeurs où vous n’avez pas envie de faire beaucoup d’efforts, mais ce n’est pas grave. Plus vous vous détendez maintenant, plus vous aurez d’énergie disponible pour relever les défis qui se présenteront à vous au cours des prochaines semaines.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Plus vous essayez de donner un sens à une situation confuse, plus elle semble devenir confuse. Votre meilleure solution est de simplement l’oublier pendant un moment et d’y revenir au début du mois prochain, date à laquelle cela devrait avoir plus de sens.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Si vous ne parvenez pas à trouver comment résoudre une situation difficile, ouvrez la bouche et demandez à quelqu’un qui le fait. Il n’y a pas de honte à admettre que l’on ne sait pas tout : même un Lion a besoin de conseils et d’un coup de main de temps en temps.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Essayez d’éviter les situations dans lesquelles vous n’avez pas le contrôle total sur ce qui se passe. Selon les planètes, on ne peut pas faire confiance à toutes les personnes avec lesquelles vous avez affaire, alors faites preuve de prudence et refusez de vous engager dans les projets des autres.

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

L’influence de Vénus dans votre thème en fait un bon week-end pour voyager et socialiser. Si vous avez envie de vous éloigner du quotidien, levez-vous et partez. Plus vous êtes en déplacement, plus vous rencontrerez de personnes intéressantes.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme ce week-end et ne vous laissez pas distraire par des personnes qui ont des objectifs moins sérieux. Si vous laissez votre attention vagabonder, même pendant une heure ou deux, vous pourriez rater une opportunité d’améliorer votre situation financière.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vénus dans votre signe encourage le côté le plus généreux de votre nature à se manifester. Plus vous pardonnerez ce week-end, plus il est probable que l’univers pardonnera vos propres transgressions, qui peuvent être nombreuses !

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Faites tout votre possible pour éviter les personnes désagréables et les situations désagréables au cours des prochaines 48 heures. Si les autres pensent que vous n’avez pas le courage de vous battre, vous pourrez leur prouver le contraire plus tard, mais pour l’instant, vous devez rester calme de cœur et d’esprit.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Plus quelqu’un essaie de vous persuader de rejoindre sa cause ce week-end, plus vous devez insister sur le fait que vous ne resterez pas engagé. Ce n’est pas que vous ne vous souciez pas de ce qui se passe, vous croyez simplement que votre contribution ne fera aucune différence.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il peut sembler que les autres reçoivent des récompenses et des applaudissements qui devraient normalement vous parvenir, mais n’en faites pas toute une histoire. Vous n’avez jamais été du genre à courir après la gloire et il n’y a aucune raison logique pour laquelle vous devriez changer vos habitudes maintenant.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com