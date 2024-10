Votre horoscope du jour : 25 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Scorpion.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Une approche plus affirmée dans les relations individuelles vous sera très utile au cours de l’année à venir, mais n’allez pas trop loin. Vos amis, collègues et proches seront impressionnés par votre attitude confiante, mais cela ne signifie pas qu’ils vous permettront de les intimider.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

La meilleure façon de traiter avec quelqu’un qui se prend trop au sérieux est de faire éclater sa bulle égoïste en se moquant de lui. Chaque fois qu’ils disent quelque chose de pompeux, trouvez un moyen d’en faire une blague. Ils ne vous laisseront pas à court d’opportunités.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Où que vous alliez et quoi que vous fassiez au cours des prochaines 24 heures, vous laisserez votre marque en restant calme, quelle que soit la provocation. Pendant que d’autres courent partout comme des poulets sans tête, vous vous concentrerez sur ce qui doit être fait.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Jupiter dans votre signe signifie que vous pourriez être sur le point de vivre quelque chose de grand, mais comme la planète de la bonne fortune traverse sa phase rétrograde, vous ne pouvez rien tenir pour acquis. La planification détaillée n’est peut-être pas votre activité préférée, mais elle doit être effectuée.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Si vous agissez trop vite aujourd’hui, vous courez le risque de faire une mauvaise décision et de devoir revenir au début et tout recommencer. Peu importe à quel point vous vous sentez confiant, assurez-vous d’avancer étape par étape.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Tout le monde ne partage pas votre attitude positive et quelqu’un de nature plus prudente tentera de faire échouer vos projets. Il est peu probable qu’ils réussissent, mais ils peuvent vous ennuyer à tel point que vous finirez par vous moquer d’eux et de le regretter plus tard.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Si vous gardez la tête froide aujourd’hui, il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez réaliser. Le seul problème est que vos amis et collègues peuvent être tellement terrifiés à l’idée de faire un faux pas qu’ils sont incapables de vous aider. D’autant plus de gloire pour vous alors.

Vous avez manqué un de vos horoscopes ? Voici les prévisions des derniers jours

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Efforcez-vous d’être différent aujourd’hui. Refusez de suivre le troupeau. Le fait que tout le monde semble se précipiter vers un seul objectif suggère qu’ils sont peut-être tombés dans le piège d’une sorte de propagande – et se dirigent vers le bord de la falaise !

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Le soleil dans votre signe signifie que vous n’avez plus besoin d’attendre que la vie vienne à vous : il est désormais en votre pouvoir de définir l’agenda et de réaliser de bonnes choses. Plus vous êtes en mouvement aujourd’hui, plus vous créerez d’opportunités.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Baissez un peu votre garde aujourd’hui et laissez vos partenaires et vos proches voir votre côté vulnérable. En tant que signe de feu du zodiaque, vous semblez généralement très confiant, mais vous avez des doutes et des peurs comme tout le monde. Vous n’êtes pas obligé de les nier.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Parfois, vous pouvez être un peu trop maître de vous-même et le message des étoiles aujourd’hui est que vous devez vous détendre et vous concentrer sur le côté amusant de la vie. Sous cet extérieur glacial se cache un humoriste attendant l’occasion de faire rire les gens.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Les événements évoluent si vite dans le monde moderne que peu de choses restent les mêmes longtemps, mais si vous êtes satisfait de votre vie telle qu’elle est, ignorez ceux qui disent que vous devez apporter des changements. Lancez une nouvelle tendance aujourd’hui en avançant à un rythme plus lent.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Vous n’avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour vous amuser, même si le Soleil et Mars occupent les zones les plus positives de votre thème. Décidez de ce qui vous apportera le plus de joie, puis faites-le. Personne ne peut rien faire pour vous arrêter.

Découvrez-en davantage sur vous-même sur sallybrompton.com