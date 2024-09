Votre horoscope du jour : 23 septembre 2024

Ouvrir cette photo dans la galerie : Vierge.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Votre planète dominante, Vénus, n’est pas seulement liée aux relations amoureuses, mais aussi à ce que vous appréciez sur le plan matériel, notamment vos revenus et vos biens. Continuez à vous dire que vous serez riche cette année et votre croyance en fera une réalité.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Vous pouvez avoir des doutes sur les choix qu’un ami ou un membre de votre famille a récemment faits, mais ce n’est pas à vous d’intervenir. Souhaitez-leur bonne chance et faites-leur savoir que s’ils ont besoin de votre aide, vous serez toujours là pour eux.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Alors que Vénus se déplace aujourd’hui dans la zone du partenariat de votre thème, vous pouvez vous attendre à de bonnes nouvelles concernant une sorte de coentreprise. Cela peut avoir ou non un aspect romantique, mais ce sera un énorme succès si vous êtes intelligent et travaillez ensemble.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Il faut être particulièrement patient avec les gens qui prennent des décisions stupides. Vous ne pouvez rien dire ou faire pour les faire changer d’avis, alors laissez-les faire ce qu’ils veulent et, avec un peu de chance, tirez une leçon précieuse de leurs propres erreurs.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous pouvez être convaincu qu’une initiative créative dans laquelle vous avez investi beaucoup de temps et d’énergie peut réussir, mais tout le monde ne sera pas d’accord avec cette affirmation. Dans ce cas, lancez-vous seul et surprenez-les en faisant de votre projet un succès.

LION (24 juillet – 23 août) :

Vous êtes sans doute tenté de faire le genre de geste audacieux qui fonctionne généralement bien pour vous, mais les planètes vous avertissent que vous avez négligé une information petite mais importante qui pourrait facilement ruiner vos efforts. Réfléchissez bien avant de sauter le pas !

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Aujourd’hui, la planète Vénus, qui est la planète des valeurs, se déplace vers la zone la plus extravertie de votre thème. Il vous sera plus facile d’interagir avec des personnes qui partagent votre amour des bonnes choses de la vie. Vous n’avez pas besoin d’excuse pour faire la fête, mais vous en trouverez une de toute façon.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

L’honnêteté est de mise aujourd’hui, surtout lorsqu’il s’agit de questions financières. Les amis et les membres de la famille vous aideront volontiers si vous manquez d’argent, mais ne vous excusez pas en expliquant pourquoi vous avez besoin de leur aide. Dites-leur la vérité.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Vénus, planète de l’harmonie, entre aujourd’hui dans votre signe de naissance et dans quelques heures, vous retrouverez le sourire aux lèvres. Quels que soient les problèmes qui vous ont préoccupé ces dernières semaines, vous pouvez et devez les oublier.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous avez peut-être hâte de progresser dans le monde, mais il semble que quelqu’un se dresse sur votre chemin. Vous ne parviendrez pas à le dépasser en agissant de manière agressive. Cependant, si vous restez calme et que vous le flattez sans vergogne, il peut être convaincu de s’écarter.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

L’activité cosmique dans les zones positives de votre thème vous encouragera à croire que tout est possible, du moins pour vous personnellement. Donnez-vous la permission d’explorer plus loin pour trouver des opportunités de briller. Rencontrer de nouvelles personnes vous apportera de la chance.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Un problème qui semble si difficile a en fait une solution simple et si vous arrêtez d’y penser, la réponse viendra à vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Une fois que vous aurez résolu le problème, essayez d’aider vos amis et vos proches à résoudre leurs propres problèmes.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Les gens et les lieux lointains occuperont beaucoup votre esprit au cours des prochains jours, ce qui en fait un bon moment pour planifier un court voyage ou de longues vacances. Une personne que vous rencontrez au cours de vos voyages est destinée à devenir un très bon ami, et peut-être quelque chose de plus.

