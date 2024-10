Votre horoscope du jour : 22 octobre 2024

Ouvrez cette photo dans la galerie : Balance.iStockPhoto / Getty Images

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Un lien Soleil-Pluton le jour de votre anniversaire vous donnera le pouvoir de faire bouger les choses, mais vous devez utiliser ce pouvoir à bon escient. Chaque fois que vous êtes tenté de rivaliser avec quelqu’un, arrêtez-vous pour réfléchir une minute, puis choisissez de coopérer à la place.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Ne vous inquiétez pas trop si quelqu’un en position d’autorité essaie de vous forcer à faire des choses qui ne vous intéressent pas, car son pouvoir sur vous s’affaiblit de minute en minute. Défendez-vous et faites savoir au monde que vous ne serez pas intimidé.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

En tant que signe fixe du zodiaque, vous changez rarement de comportement, mais comme le soleil se déplace vers votre signe opposé aujourd’hui, vous devez reconnaître que c’est l’une de ces occasions où il est indispensable de se plier au gré de la brise – et cela ne fera pas mal du tout.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Ce que les autres veulent entendre et ce qu’ils ont besoin d’entendre sont deux choses très différentes. Faites-en votre affaire aujourd’hui de leur présenter les faits afin qu’ils n’aient pas plus tard l’excuse que personne ne leur a dit quelles étaient leurs options.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

L’une des meilleures périodes de l’année commence pour vous aujourd’hui alors que le soleil se déplace dans la zone la plus dynamique de votre thème, mais vous devez être raisonnable et suivre votre rythme avec précaution au cours des prochains jours. Ne soyez pas si pressé de faire avancer les choses.

LEO (24 juillet – 23 août) :

Aujourd’hui, les êtres chers doivent être autorisés à faire les choses à leur manière, même si vous voyez que cela se terminera très probablement par des larmes. C’est une triste réalité que les gens ont tendance à mieux apprendre lorsqu’ils commettent le genre d’erreurs qui peuvent être facilement évitées.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Le soleil se déplace aujourd’hui vers la zone la plus extravertie de votre thème et vous ressentirez presque immédiatement un grand élan d’énergie et d’enthousiasme. N’hésitez pas à sortir et à vous amuser avec vos amis. Si vous ne riez pas, c’est que vous ne le faites pas correctement !

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Vous êtes peut-être un peu trop agressif aujourd’hui, notamment sur le front intérieur où l’influence de Pluton vous incitera à attiser les choses plutôt qu’à les calmer. Soyez averti que si vous allez à l’extrême, vous pouvez vous attendre à une réaction violente.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Le soleil entre dans votre signe aujourd’hui et une nouvelle année solaire commence. Oubliez tout ce qui s’est passé avant et concentrez-vous sur la façon de tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à vous. Votre avenir est prometteur et il commence dès maintenant.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer d’agir en tant que pacificateur dans un différend quelconque, mais les planètes vous préviennent que vous n’y parviendrez probablement pas. Parfois, la meilleure solution consiste à prendre du recul et à laisser les autres poursuivre leurs petites vendettas.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Le déplacement du soleil dans la zone d’amitié de votre thème aujourd’hui permettra de s’entendre facilement avec toutes sortes de personnes, alors ne vous limitez pas à interagir uniquement avec vos amis, votre famille et vos voisins. Contactez tous ceux qui croisent votre chemin.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous deviendrez de plus en plus ambitieux au cours des prochains jours et si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez bientôt progresser dans le monde. La meilleure façon d’impressionner les employeurs, les collègues seniors et d’autres personnes importantes est d’agir de votre propre initiative.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Il y a eu beaucoup de perturbations dans votre vie ces derniers temps et cela pourrait se répéter au cours des prochaines 24 heures, mais après cela suivra une période de calme relatif. Il y a de très bonnes choses qui arrivent de l’autre côté de l’horizon.

