Votre horoscope du jour : 21 septembre 2024

HOROSCOPES SI AUJOURD’HUI C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE

Ce n’est pas votre genre de vous laisser séduire par des croyances qui sont clairement ridicules, mais les planètes vous avertissent que vous pourriez être vulnérable à toutes sortes d’idées étranges et merveilleuses cette année. Faites de votre mieux pour éviter les faux faits, la désinformation et les théories du complot.

BÉLIER (21 mars – 20 avril) :

Si quelqu’un vous provoque ce week-end, votre première réaction sera de riposter, mais comme le Soleil est sur le point de se déplacer dans la zone du partenariat de votre thème, il n’y a rien qu’il puisse dire ou faire qui puisse réellement vous blesser. Soyez meilleur qu’eux.

TAUREAU (21 avril – 21 mai) :

Vous avez passé des moments agréables ces dernières semaines, mais maintenant, le tableau cosmique change et vous allez devoir vous remettre au travail. Mais ce n’est pas grave, car vous aimez votre travail et vous aimez être occupé.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin) :

Ne faites pas trop de projets au cours des prochaines 48 heures, car le changement de signe solaire réorganisera vos priorités et ce qui est important pour vous aujourd’hui n’aura probablement plus aucune importance lundi matin. Laissez-vous porter.

CANCER (22 juin – 23 juillet) :

Vous pourriez être tenté d’abandonner un problème qui semble sans solution, mais les planètes suggèrent que si vous persistez un peu plus longtemps, vous y parviendrez sûrement. Les réponses que vous recherchez arriveront au moment où vous vous y attendrez le moins.

LION (24 juillet – 23 août) :

Votre niveau d’énergie va monter en flèche ce week-end et quelque chose contre lequel vous avez lutté va enfin vous venir facilement à l’esprit. Ce sont ces difficultés qui rendront votre triomphe final d’autant plus agréable, car vous avez dû travailler si dur pour cela.

VIERGE (24 août – 23 septembre) :

Le Soleil quitte votre signe ce week-end mais au début vous ne remarquerez pas beaucoup de différence, principalement parce que Mercure, votre planète dominante, reste dans votre signe jusqu’au 26. Si vous utilisez votre temps efficacement d’ici là, vous pouvez encore accomplir quelque chose d’extraordinaire.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre) :

Prenez le temps ce week-end de planifier votre emploi du temps pour les quatre prochaines semaines. Alors que le soleil entre dans votre signe demain, une nouvelle phase plus dynamique est sur le point de commencer et si vous êtes prêt, il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez faire.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre) :

Si vous ne parvenez pas à terminer un projet à long terme dans les 48 heures qui viennent, il serait peut-être préférable de le laisser de côté un moment. Vous aurez un grand changement d’orientation au début de la semaine prochaine, alors ne laissez pas les objectifs d’hier vous retenir.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre) :

Quel que soit le projet que vous entreprendrez ce week-end, il se déroulera mieux que prévu, alors visez haut et persévérez jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif. Les personnes en position de pouvoir vous observent de près ces derniers temps et, une fois de plus, elles apprécieront ce qu’elles verront.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier) :

Vous n’êtes pas étranger au travail acharné, mais vous pousser à bout pourrait s’avérer contre-productif. Utilisez votre intelligence pour trouver des moyens d’atteindre les mêmes objectifs sans vous épuiser physiquement. Oui, c’est un cliché, mais travaillez plus intelligemment et non plus dur.

VERSEAU (21 janvier – 19 février) :

Vous devez arrêter de vous inquiéter de l’état de vos finances et vous concentrer plutôt sur l’état de vos relations. Ce n’est pas que quelque chose ne va pas vraiment, mais vous avez été un peu distant ces derniers temps et vos proches et amis apprécieraient un peu plus d’attention.

POISSONS (20 février – 20 mars) :

Faites un effort ce week-end pour régler un problème relationnel qui était ridicule au début et qui l’est encore plus aujourd’hui, vu que vous êtes tous les deux si semblables en caractère et que vous avez des objectifs presque identiques. Soyez le premier à dire « désolé » et partez de là.

